"Księga Dżungli" jako opowieść o uchodźcy? Premiera spektaklu Teatru Andersena

Olbrzymie powalone drzewo, a w jego koronie "ludzkie szczenię" - Mowgli. Dżungla szepce, że ma nowego gościa, stado wilków zwołuje naradę. Przy dźwięku pieśni Kenjiego Kawai z japońskiego anime scena przybiera charakter rytuału – chłopiec zostaje włączony do stada. Tak zaczyna się najnowszy spektakl Teatru Andersena "Księga Dżungli", oparty na prozie noblisty Rudyarda Kiplinga.



Choć przedstawienie przeznaczone jest dla widzów od 10 lat, nie będzie przypominało kolorowej bajki rodem z Disneya. Reżyser, Jakub Roszkowski, który podjął się tłumaczenia i adaptacji oryginalnego utworu, zamierza bowiem dotknąć problemów, które na ogół pomija się zupełnie podczas pochylania się nad dziełem Kiplinga.



- W "Księdze Dżungli" znajdujemy opowieść o uchodźcy, który musi odnaleźć się w nowym środowisku. Człowiek, obcy wśród wilków, próbuje stać się wilkiem. Gdy jednak trafia do świata ludzi, tam również spotyka się z odrzuceniem. To bardzo aktualna powieść, dotykający ważnych kwestii choćby w kontekście współczesnej Polski – opowiada reżyser, podkreślając jednocześnie, że spektakl nie będzie przynosił żadnych odpowiedzi na stawiane pytania.



Czy młodzi, 10-letni odbiorcy zrozumieją wydźwięk spektaklu poruszającego problem uchodźców, strachu przed obcymi oraz odnalezienia się w nowej kulturze? Ilona Kolejda-Zgiet, aktorka wcielająca się w przedstawieniu w postać Akeli, przekonuje że tak. – Nie jest to temat, który miałby młodego widza przerosnąć. Dzieci uwielbiają być traktowane poważnie, a każdy ważny temat rozwija odbiorcę i zmusza do refleksji – dodaje.



- Młodzież, stojąca u progu dojrzewania, odkryje w naszym spektaklu również opowieść o dorastaniu i kształtowaniu się człowieka. Być może przedstawienie pozwoli im zrozumieć, że można być innym, można mieć własne zdanie a szacunek należy się każdemu – twierdzi z kolei odgrywający rolę Mowgliego Konrad Biel.



Spektakl w interesujący sposób będzie angażował widza formalnie – odbiorcy będą znajdować się z dwóch stron sceny. Muzyka a cappella oraz specyficzny układ przestrzeni będą stanowić odwołanie do rytuałów. – Chcemy, aby spektakl wywoływał prawdziwe, szczere emocje, żeby nie było to jedynie podglądactwo jak w kinie. Pragniemy zaangażować odbiorcę wszystkimi zmysłami – zapewnia Dyrektor Teatru Andersena, Krzysztof Rzączyński.



Za scenografię "Księgi Dżungli" odpowiada Maciej Chojnacki. Nad ruchem scenicznym i chórami pracowała Elżbieta Rojek. W spektaklu wystąpi cały zespół aktorski Teatru Andersena, m.in.: Konrad Biel, Ilona Kolejda-Zgiet, Mirella Rogoza-Biel, Bartosz Siwek, Katarzyna Borek, Natalia Sacharczuk i Jacek Dragun.



"Księgę Dżungli" będzie można oglądać codziennie od 10 do 22 lutego (od poniedziałku do piątku podwójne pokazy o godz. 9.30 i 11.30; w sobotę, 17 lutego o godz. 16 oraz w niedziele, 11 i 18 lutego o godz. 12). Bilety na premierę 10 lutego o godz. 16 kosztują 35 zł.