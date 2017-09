"Laboratorium szalonych naukowców" w Białej Podlaskiej i Lublinie

Co Gdzie Kiedy. Wyjątkowe widowisko edukacyjne dla całej rodziny będą mogli wkrótce obejrzeć mieszkańcy Białej Podlaskiej i Lublina. Spektakl Laboratorium Szalonych Naukowców to niezwykły pokaz eksperymentów z różnych dziedzin wiedzy.

Widowisko zostanie zaprezentowane w Białej Podlaskiej (Aula Kongresowa PSW) dwukrotnie 16 listopada - o godz. 10 i 18.30. Z kolei 17 listopada o godz. 18.30 zobaczą je mieszkańcy Lublina (Centrum Kongresowe UP).



Podczas spektaklu młodzi widzowie zobaczą spektakularne doświadczenia chemiczne, poznają zasady rządzące planetami i znajdą odpowiedzi na nurtujące pytania naukowe.



- To doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod edukacyjnych i pełne humoru widowisko, które nie tylko zachwyci kreatywnym wykonaniem, ale z pewnością rozbudzi wyobraźnię każdego młodego naukowca! - zachęcają organizatorzy.



"Laboratorium Szalonych Naukowców" stworzone zostało w 2010 roku i bardzo szybko zyskało sławę na całym świecie. Po sukcesie ubiegłorocznej trasy koncertowej w naszym kraju, jesienią wyrusza po raz drugi na spotkanie z polskimi widzami! To naukowe show dedykowane dzieciom, którego pomysłodawcą jest nauczyciel chemii i reżyser.



Bilety w cenie od 25 do 55 zł do nabycia na platformach: Eventim.PL, Biletyna.PL, eBilet.pl, TicketPro.pl.