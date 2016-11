Monodram: "Opowieść o okrutnym zbójniku Folsztyńskim"

Spektakl „Opowieść o okrutnym zbójniku Folsztyńskim i nieszczęsnym kacie Holczuszce” dotyczy porządku władzy i gier politycznych. Słuchać w nim aluzje do Praskiej Wiosny. Opowiada o systemie politycznym wykluczającym opozycję. Istotną jednak wartością tekstu Zelinki są barwne postaci Króla, Zbójnika i Kata oraz relacje i gry między nimi. Królowie reprezentują obecną władzę, Zbójnik – opozycję, a Kat – aparat ucisku. W



Monodram wykona Jarosław Gajewski, wybitny polski aktor teatralny (Teatr Dramatyczny, Teatr Narodowy i Teatr Polski w Warszawie), telewizyjny i filmowegy oraz Profesor Akademii Teatralnej w Warszawie.



Teatr Jednego Aktora to cykl teatralny DDK Węglin, w ramach którego prezentowane są monodramy. Celem jest stworzenie takiej bazy dla teatru monodramatycznego, który prezentowałby klasyczne spektakle, jak i te nowe. Prowadzenie takiej sceny wzbogaca ofertę kulturalną dla mieszkańców dzielnicy, jak również dla całego Lublina.



Bilety do nabycia w cenie: 5 i 10 zł.