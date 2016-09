Projekt "Mothers of Steel" w CK

W sobotę, 17 września o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się spektakl pt. "wetubecrying.pl", będący częścią projektu „Mothers of Steel”, którego premiera odbędzie się 8 października w Poznaniu. W Lublinie spektakl będzie prezentowany w czasie Konfrontacji Teatralnych.

- Podczas tego wydarzenia będziemy badać, jaki wpływ na nasze emocje mają materiały wizualne. Uczestniczki i uczestnicy są zaproszeni do podzielenia się swoimi „powodami do płaczu”: rozpaczliwymi piosenkami, rzewnymi scenami z filmów, wydarzeń politycznych, etc. - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Projekt jest realizowany w ramach programu rezydencyjnego Konfrontacji Teatralnych "Sąsiedzi". Pomysł i wykonanie: Madalina Dan, Agata Siniarska. W sobotę odbędą się również warsztaty aktorskie pt. "Maszyna płaczu", podczas których zainteresowani będą uczyć się grać emocjami, a przede wszystkim poprzez płacz.