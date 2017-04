Recital "Osiecka po męsku" w DDK Węglin

Marcin Januszkiewicz to aktorm.in.: Teatru Studio, Teatru Współczesnego w Warszawie czy Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Na recital zatytułowany "Osiecka – po męsku" składają się mniej i bardziej znane utwory poetki. Oprócz wspomnianej piosenki usłyszymy również m.in. "Kołysankę dla okruszka" czy "Części zamienne". Program wzbogacony został także o kilka kompozycji Władysława Szpilmana oraz utwory autorstwa samego Januszkiewicza.



Razem z Januszkiewiczem tego wieczora wystąpią: Jacek Kita – instrumenty klawiszowe oraz Łukasza Czekała – skrzypce.



Bilety na recital kosztują od 5 do 15 zł.