Spektakl "A recipe for Leonard Cohen"

Co Gdzie Kiedy. W dniach 28-29 marca o godz. 19 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) będzie można dwukrotnie zobaczyć spektakl Sceny InVitro - A recipe for Leonard Cohen.

"A recipe for Leonard Cohen" to widowisko muzyczne w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego i poświęcony legendarnemu artyście Leonardowi Cohenowi.



W 1994 roku Leonard Cohen opuścił show business i cywilizację, żeby zaszyć się w klasztorze Zen na górze Mount Baldy w Kalifornii. Został mnichem Zen, otrzymując japońskie imię Jikan. Po spędzeniu 5 lat życia w klasztorze, porzucił go dla Kobiety.



- Pełen nowych, odkrywczych aranżacji wykonywanych na żywo oraz nieoczywistego humoru kanadyjskiego barda - zachęcają organizatorzy.



Bilety na spektakl kosztują 20 i 30 zł.