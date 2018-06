Spektakl "Biuro matrymonialne" w MDK w Puławach

- Zabawne, acz nie pozbawione swady, spojrzenie na kojarzenie par przez pośredników, jakim są biura matrymonialne. To ciągłe poszukiwanie miłości generuje sytuacje zabawne i absurdalne, a ciągły pęd za nowym ukojeniem w coraz to nowych ramionach, doprowadza bohaterów do punktu wyjścia - tak opisują spektakl organizatorzy premiery.

Wstęp wolny.