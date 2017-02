Spektakl "Mieszczanin szlachcicem"

"Mieszczanin szlachcicem" to dramat żyjącego w XVII wieku we Francji Jeana Baptiste Moliera. Jest to historia mieszczanina Jourdaina, który za wszelką cenę, nie bacząc na niedorzeczności i głupstwa, zamierza dostać się do wyższych sfer. Jego mania grozi mu ruiną finansową oraz unieszczęśliwieniem najbliższych.

Reżyserem spektaklu jest Dariusz Boruch. Występują: Dariusz Boruch, Ewa Surdacka, Barbara Dynowska, Krzysztof Żak, Regina Tatara, Henryk Szuba, Irena Mazur, Krzysztof Witaszek, Antonina Gutowska, Beata Kamińska, Łukasz Kołodziejczyk, Sławomir Krzyżanowski, Andrzej Samborski, Mateusz Dąbrowski, Jacek Bednarczyk, Ireneusz Tatara.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.