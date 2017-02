Spektakl "Ony" w Centrum Kultury

Po co człowiekowi baśnie? Po to, by uciec do innego świata - pełnego przygód, magii, ale też niebezpieczeństw. Tytułowy bohater musi się zmierzyć z własnym cierpieniem i samotnością, by zrozumieć, na czym tak naprawdę polega miłość i odpowiedzialność. Wyrusza więc w podróż w poszukiwaniu swojego ojca-pirata, a po drodze spotka Diabła Morskiego, Czarnoksiężników, Olbrzyma, dziwne zamki i miasta, w których uważny widz dostrzeże wiele z tej najbliższej nam rzeczywistości.

- By opowiedzieć tę antybajkę wykorzystuje się konwencję dziecięcej zabawy. I to nie zabawy lalką Barbie czy klockami lego albo wypasionymi resorakami. Te - znów jak bajkowy schemat - maskowały tylko szczeliny rzeczywistości, łudziły kolorami i doskonałymi kształtami, o jakie trudno w prawdziwym świecie - pisał o lubelskiej realizacji Piotr Morawski na sztukawspolczesna.org.

"Ony" to zwycięski spektakl 21. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej. Spektakl Daniela Adamczyka wygrał z inscenizacjami takich reżyserów jak Agnieszka Glińska, Remigiusz Brzyk czy Maciej Wojtyszko.

Na swoim koncie "Ony" ma też inne nagrody i wyróżnienia: główna nagroda 21. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 2015 roku, Nagroda Publiczności i Wyróżnienie jurorskie 11. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni, Główna nagroda Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy "Maskarada" w Rzeszowie w 2016 roku. Został uznany też za najlepsze przedstawienie offowe według Kaliny Zalewskiej i Jacka Sieradzkiego w ramach Najlepszy, Najlepsza, Najlepsi w sezonie 2014/2015 miesięcznika "Teatr".

Reżyseria i elementy scenografii: Daniel Adamczyk; obsada: Barbara Ciemięga, Justyna Kalbarczyk, Kacper Kubiec, Justyna Kazek, Jarosław Tomica; scenografia i kostiumy: Magdalena Franczak; muzyka: Szczepan Pospieszalski; dźwięk: Adam Szadkowski; światło: Michał Mirgos; czas trwania: 75 min.

Spektakl we wtorek o godz. 19. Bilety kosztują 20 i 30 zł.