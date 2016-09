Spektakl "Władcy" w Teatrze Klepisko

"Władcy", to opowieść złożona z siedmiu rozdziałów inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Każda z części to wyspa na rzece historii, każdą rządzi inny Władca, każda opowiada o innym wydarzeniu z tragicznych dziejów Europy. Dwie strony: kat i ofiara. Twórcy nie oskarżają władców - robią to ich ofiary. Reżyser pokazuje, jeśli się tylko da, na czym polega ideologia władców, ich obłąkanie. Na scenie mają prawo do wydawania swoich morderczych rozkazów, czynienia zbrodni.



Punktem wyjścia do stworzenia zdarzeń dramatycznych i scenariusza w oparciu o teksty źródłowe była powieść Williama Goldinga "Władca much", a motywem przewodnim - ludobójstwo. Spektakl jest odnajdywaniem w historii tropów, które odkrywają oblicze współczesnego terroryzmu.



Reżyseria: Mateusz Tymura; scenariusz: Magdalena Wleklik; współpraca scenograficzna: Aaliyah Navras; współpraca choreograficzna: Izabela Szostak; koordynacja: Katarzyna Kapuścińska, Olga Lemieszek; występują: Urszula Chrzanowska, Paula Czarnecka, Cezary Jabłoński, Jakub Klimaszewski, Rafał Pietrzak, Natalia Sakowicz, Jan Wawrzyniec Tuźnik.



Bilety na spektakl kosztują 30 zł. Kontakt i rezerwacje: naklepisku@gmail.com. Czas trwania spektaklu: 2,5 godz.