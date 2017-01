"Tesla vs Edison". Spektakl dla dzieci w Teatrze Starym

"Tesla vs Edison" to trzymająca w napięciu opowieść osadzona w industrialnych realiach początków XX wieku – oparta na faktach historia zaciętej rywalizacji dwóch wielkich wynalazców o prymat w dziedzinie elektryczności.



Organizatorzy przekonują, że jest to przedstawienie o ogromnym potencjale edukacyjnym. - Promuje postawę dociekliwości poznawczej, konsekwencje w osiąganiu obranych celów – także wbrew przeciwnościom losu – oraz działanie „pod prąd”, wbrew utartym schematom - twierdzą.



- Wiadomo, Tesla jest ten dobry, Edison ten zły. Racje w spektaklu zostały rozłożone nierównomiernie, ale chyba tylko po to, by mali widzowie zrozumieli, że nie wystarczy coś wiedzieć, trzeba jeszcze umieć to przekazać. Nie wystarczy coś odkryć, należy również znaleźć dla tego odkrycia zastosowanie praktyczne - zachęca z kolei Łukasz Drewniak, kurator programu teatralnego w Teatrze Starym.



Występują: Edyta Skarżyńska, Konrad Kujawski, Jacek Radomski. Reżyseria: Michał Derlatka. Tekst: Joanna Gerigk.



Bilety na spektakl kosztują od 15 do 30 zł. Czas trwania: 50 minut. W przedstawieniu wykorzystywane jest światło stroboskopowe.