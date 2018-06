Urodziny Teatru Osterwy. Można rezerwować miejsca

Wśród atrakcji jakie przygotowała placówka m.in.: warsztaty plastyczne dla dzieci, sesja zdjęciowa z Juliuszem Osterwą i spektakl „Pani Bovary”.

Program: godz. 10.00 warsztaty plastyczne. Uczestnicy będą mieli okazję stworzyć rekwizyty do spektakli. Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy (nr tel. poniżej). Godz. 15.00 zwiedzanie magazynów z Anną Nowak. Bezpłatne jednoosobowe wejściówki można odbierać w kasie teatru do 22 czerwca (do godz. 15.00). Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 wejściówki. Godz. 18. 00 spektakl „Pani Bovary”. Rezerwacja miejsc w Biurze Organizacji i Reklamy oraz w kasie (bilety od 37 zł).

Godz. 22.00 zacznie się nocne zwiedzanie teatru. Razem z aktorką Anną Nowak zwiedzający zobaczą zakamarki teatru, zajrzą za kulisy, miejsca na co dzień niedostępne dla widzów. Rezerwacja miejsc w Biurze Organizacji i Reklamy oraz w kasie (bilety po 10 zł).

Biuro Organizacji i Reklamy (czynne w godz. 8-16, tel. 81 532 44 36). Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwa miejsca. Zapisy trwają do piątku.