Widowisko "Sen o mieście" na dziedzińcu zamkowym

Po raz pierwszy spektakl "Sen o mieście" zaprezetowany został we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w maju 2016 roku, gdzie została bardzo przychylnie przyjęta. Obchody 700-lecia istnienia miasta to doskonała okazja, by przedstawić widowisko lubelskiej publiczności.



- Para młodych ludzi: ona – tańcząca na szarfie, on – chodzący po linie, w towarzystwie sztukmistrzów i innych artystów sztuki cyrkowej ukażą dramaty i upadki, wskrzeszenia i chwile wielkiego szczęścia wyjęte z przeszłości naszego miasta - opowiadają organizatorzy.



Ważną rolę w widowisku odegra spektakularna scenografia Jarosława Koziary, a przede wszystkim olbrzymie mistyczne słońce. Włączenie spektaklu w architekturę Zamku Lubelskiego pozwoli również inspirować się twórcom freskami z Kaplicy Trójcy Świętej. Historyczny tekst przeczyta Zbigniew Dziduch, a fragmenty "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza wyrecytuje Dorota Landowska. Reżyseruje Janusz Opryński.



Wstęp na spektakl jest bezpłatny.