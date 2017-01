"Wielcy Inni" - stand-up w teatrze Starym

Teatr Stary w Lublinie (ul. Jezuicka 18) zaprasza na wyjątkowe wydarzenie teatralne w postaci dwuczęściowego stand-upu poświęconego tytułowym Wielkim Innym: od Jezusa do Hanki Bielickiej. Spektakl odbędzie się w sobotę, 28 stycznia o godz. 17.

Reżyserem tego niecodziennego projektu jest Jacek Kozłowski, odpowiadający również za teksty w spektaklu. Spektakl powstał we współpracy Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatru Łaźnia Nwa w Krakowie oraz 8. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie.



Spektakl "Wielcy Inni" podzielony jest na dwie częśći. Pierwsza nosi podtytuł "Jezus / Gombrowicz / Osiecka" i zostanie wykonana przez Mirosława Żaka w akompaniamencie LieBerKnapp Trio. Drugaą - "Depresje. Szymborska / Rymkiewicz / Bielicka" - przedstawią Mirosław Żak, Włodzimierz Dyła oraz Rafał Kosowski. Aranżacja piosenek: Wojciech Bergander, Bartłomiej Libera, Piotr Dziadkowiec i Beniamin Drożdżal.



Bohaterami swoich spektakli uczynił Kozłowski piątkę gigantów polskiej literatury i estrady (Osiecka, Gombrowicz, Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka) oraz Jezusa Chrystusa. - Każdy z nich prezentuje się w szalonym monologu przypominającym formułę kabaretowego stand-upu. A jednak nie jest to czysty stand-up, bo integralną częścią brawurowego i arcyśmiesznego występu jest dość smutna, liryczna piosenka zaśpiewana na koniec, wywracająca sensy wypowiedzianych wcześniej zdań do góry nogami - zachęcają organizatorzy.

Czas trwania: 150 min., w tym 20 min. przerwy. Bilety: I - 40 zł, II - 30 zł, III - 20 zł, stojące – 15 zł. Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami prowadzone przez Łukasza Drewniaka.