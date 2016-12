"Wieloryb The Globe" - nowy spektakl w Teatrze Starym

We wtorek, 6 stycznia o godz. 19 w Teatrze Starym (ul. Jezuicka 18) odbędzie się uroczysta premiera spektaklu "Wieloryb The Globe" w koprodukcji z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie. Przedstawienie będzie można oglądać codziennie do 15 stycznia.

Spektakl reżyseruje Eva Rysova. W rolę tytułowego wieloryba wciela się Krzysztof Globisz, dla którego jest to pierwsza teatralna rola po przebytym udarze mózgu.



Wieloryb zostaje wyrzucony na brzeg oceanu. Dwie działaczki Greenpeace'u próbują zrobić wszystko, aby utrzymać go przy życiu. Polewają go wodą, śpiewają mu piosenki.



Tekst wielokrotnie nagradzanego Mateusza Pakuły jest dedykowany Krzysztofowi Globiszowi. Po udarze mózgu aktor powrócił na scenę rolą w przedstawieniu Podopieczni w reżyserii Pawła Miśkiewicza w Narodowym Starym Teatrze.



Występują: Krzysztof Globisz, Zuzanna Skolias, Marta Ledwoń, Antonis Skolias.



Bilety na spektakl kosztują od 15 do 50 zł.