Obrazki z „Bazarku”. Wystawa w Radiu Lublin

– Na bazarku spotykają się bohaterowie słuchowiska i światy, z których przychodzą. Helena i Stanisław (w tych rolach Grażyna Jakubecka i Wojciech Dobrowolski) - małżeństwo z kilkudziesięcioletnim stażem. On chodzi w bonżurce i czyta gazety w Internecie. Ona na Internecie się nie zna, ale o świecie wie czasem więcej niż on. Bardzo się kochają. Lucjan (Michał Zgiet) - samotny starszy pan, któremu wydawało się, że to, co w życiu najważniejsze jest już poza nim. Wiesława (Ilona Kolejda-Zgiet) - wszystko wie najlepiej, ale wcale nie jest przez to szczęśliwsza. Spotykają się w każdą sobotę na osiedlowym bazarku, przy straganie pani Zosi (Teresa Filarska), obdarzonej zdrowym rozsądkiem i czule spoglądającej w stronę pana Lucjana. Pomaga jej i doradza synowa, Anka (Dorota Julianna Mościbrodzka) – wymienia swoich bohaterów autorka słuchowiska Grażyna Lutosławska.

„Bazarkowa” Anka od 2014 roku dokumentowała przygotowania kolejnych odcinków. Z okazji setnego odcinka będzie wystawa „BAZAREK - słuchowisko Grażyny Lutosławskiej w obiektywie Doroty Julianny Mościbrodzkiej”.

Dorota Julianna Mościbrodzka fotografii uczyła się m.in. w Lubelskiej Szkole Fotografii i Akademii Fotografii w Warszawie. Pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, jest też tłumaczem języka rosyjskiego.

2 grudnia (piątek) o godz. 18 w Galerii Fotografii Radia Lublin (ul. Obrońców Pokoju 2 w Lublinie) wernisaż wystawy i spotkanie z twórcami słuchowiska emitowanego w RL w każdą niedzielę o godz. 9.15.