Wystawa Marcina Kydryńskiego w Radiu Lublin

Marcin Kydryński - radiowiec, wędrowiec, fotograf. Od 1989 roku współtworzy wizerunek radiowej Trójki, a jego audycja „Siesta” została wybrana jedną z najpopularniejszych w historii stacji. Od 1992 roku podróżuje po Afryce. Publikował m.in. w „National Geographic”, jako pierwszy autor i fotograf, jakiemu Waszyngton zezwolił na okładkowy materiał w lokalnej edycji. Od 2010 roku prowadzi ekspedycje fotograficzne i warsztaty, głównie w krajach afrykańskich, m.in. dwukrotnie w Namibii, w RPA, Mozambiku, Swazilandzie, Rwandzie, Ugandzie i Tanzanii. Autor książek: „Upadek jest Formą Lotu: Metro Na Broadwayu” (1993), „Chwila Przed Zmierzchem” (1996) i książki-albumu „Lizbona. Muzyka moich Ulic”.

- Na wystawie będziemy prezentować zdjęcia, jakie można znaleźć w książce „Biel. Notatki z Afryki” – przekonują organizatorzy ekspozycji. - Ta książka to zapis podróży do Afryki, które autor odbył w ciągu 25 lat. Zdjęcia pokazują kontynent dziki i nieustannie zmieniający się na naszych oczach, tworzą osobisty zapis szczególnych wydarzeń i obserwacji z perspektywy Europejczyka, ale także wynik niewątpliwego zakochania w drugim co do wielkości kontynencie świata.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.