Bardzo trudne warunki na drogach. Mnóstwo kolizji, korki na ulicach Lublina

Ulica Romera w kierunku Diamentowej zablokowana – informuje nasza Czytelniczka Lidia (fot. Lidia / Alarm 24)

Śnieg będzie padać przez całą noc z piątku na sobotę. Mniejsze opady są przewidywane również w sobotę rano. Według meteorologów opady mają zaniknąć dopiero w sobotę po południu.

W nocy temperatura spadnie do -6 st. C. W sobotę nadal będzie mroźnie, do -5 st. C. Jeszcze zimniej będzie w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy temperatura może spaść nawet do -10 st. C. Mróz ma trzymać aż do wtorku.

>>>

Czekamy na Wasze sygnały lub zdjęcia: przez FB, Alarm 24 lub e-mail: alarm24@dziennikwschodni.pl