Czad zabija bez ostrzeżenia. W tym sezonie zginęły już 42 osoby

Od 1 października minionego roku do 5 lutego z powodu zatrucia tlenkiem węgla zginęły 42 osoby w Polsce. W Lubelskiem czad zabił 2 osoby, a 57 się podtruło.

Większość tragicznych wypadków wynika z braku regularnych przeglądów systemów wentylacyjnych i kominowych, prób ich „uszczelniania” oraz wykorzystywania urządzeń grzewczych niezgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa.

– Należy pamiętać, że czad jest bezwonny i niewidoczny, dlatego tak niebezpieczny – mówi asp. Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. – W pomieszczeniach zamkniętych, np. łazienkach z piecykami, przy bardzo wysokich koncentracjach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastąpić tzw. zatrucie błyskawiczne, prowadzące do zgonu. Przy takich stężeniach śmierć może nastąpić natychmiast, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia – dodaje rzecznik.

Od 1 października do 6 lutego w Polsce z powodu zatrucia czadem zmarły 42 osoby, a rannych było 1504. W Lubelskiem zginęły 2 osoby, rannych zostało 57 osób. Najczęstszymi objawami zatrucia tlenkiem węgla są bóle głowy, mdłości, osłabienie mięśni, a nawet utrata przytomności i zatrzymanie akcji serca.

Bardzo częstym błędem jest zaklejanie kratek i otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych. Jest to szczególnie groźne w łazienkach z piecykami gazowymi starego typ, bez czujników ciągu. – Brak dopływu świeżego powietrza może prowadzić do nieprawidłowego spalania, a w efekcie powstawania tlenku węgla – dodaje rzecznik.

Dlatego warto zainwestować w coroczny przegląd instalacji wentylacyjnej, kominowej oraz ok. 100 złotych w czujnik czadu. Na rynku znajdziemy wiele modeli, różniących się budową, wbudowanymi funkcjami i ceną. Detektory czadu dopuszczone do sprzedaży w Unii Europejskiej zazwyczaj osiadają udokumentowaną deklarację zgodności, świadczącą o spełnieniu rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa w oparciu o normę PN-EN 50291. Warto to sprawdzić przed zakupem.

– Są to małe inwestycje w duże bezpieczeństwo – dodaje rzecznik.

W przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla natychmiast należy powiadomić służby alarmowe, przewietrzyć mieszkanie, wyprowadzić mieszkańców i powiadomić sąsiadów o zagrożeniu.