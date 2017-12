Kierowca napadł na autostopowiczkę koło Nałęczowa

Do napaści doszło we wtorek około południa, w miejscowości Sadurki. Autostopowiczka zatrzymała samochód. Podróżowała do Nałęczowa.

Jak informują policjanci, po dotarciu na miejsce kierowca nie chciał wypuścić kobiety z auta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że doszło do krótkiej szarpaniny. Kobiecie udało się wydostać z samochodu.

Natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy. Kierowca odjechał.

Kobieta jest obecnie przesłuchiwana przez mundurowych, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Po jakimś czasie zatrzymano także kierowcę samochodu.