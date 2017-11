Lubelskie: Piesi pod lupą policji

Policyjna akcja dotyczy także rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”.

Od 1 do 19 listopada br. na drogach naszego województwa doszło do 85 wypadków drogowych, w których 88 osób odniosło obrażenia, a 13 poniosło śmierć. Piesi uczestniczyli w 33 wypadkach, w których 27 osób odniosło obrażenia i aż 9 zginęło.