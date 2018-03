Rozbój przy Krakowskim Przedmieściu. Napastnicy dali się nabrać policjantom

Trzej mężczyźni zaczepili 18-latka, który trzymał w ręku telefon. Jeden z napastników uderzył go w twarz i zażądał wydania komórki. Przestraszony 18-latek oddał telefon. Chwilę później przyszedł do I komisariatu informując o tym co się stało.

Kryminalni z „jedynki” razem z nim ruszyli na penetrację terenu, jednocześnie dzwonili na numer skradzionego telefonu. Odebrał jeden ze sprawców i przekonany, że rozmawia z napadniętym wcześniej 18-latkiem powiedział że jest możliwość wykupienia telefonu za 1000 zł. Umówił się na wykup przy al. Tysiąclecia, w okolicy dworca.

Policjanci skontaktowali się z centrum monitoringu miejskiego. Pracownicy na obrazie z kamer dostrzegli trzech opisywanych mężczyzn w okolicy dworca. Na miejsce został skierowany dodatkowy najbliższy patrol policji. Wspólnie policjanci zatrzymali wszystkich wytypowanych mężczyzn. U jednego z nich został znaleziony skradziony telefon.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu lubelskiego w wieku 29-32-lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Będą odpowiadać za rozbój, za co grozi do 12 lat pobawienia wolności.

