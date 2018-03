Tragiczny pożar w garażu na Bronowicach. Zginęły dwie osoby [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło na ul. Elektrycznej 2a. Strażacy zgłoszenie dostali o godz. 5:20. Na miejsce pojechały dwa zastępy (10 strażaków). Ogień wybuchł w jednym z garaży, postawionych w szeregowej zabudowie.

- To był garaż zaadaptowany do celów mieszkalnych. W środku był piec typu koza i sprawna instalacja elektryczna. Nie było łatwo się do niego dostać, był zaryglowany od wewnątrz - mówi Andrzej Szacoń lubelskiej Straży Pożarnej.

W środku strażacy znaleźli dwóch mężczyzn w wieku około 50 lat i ewakuowali ich do karetki pogotowia. Niestety mężczyzn nie udało się uratować.

Przyczyny pożaru będą wyjaśniać biegli.