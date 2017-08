Tragiczny wypadek na al. Solidarności. 21-letnia dziewczyna zmarła po tygodniu

Do wypadku doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia. Było już po godz. 23:00. Nie działała sygnalizacja świetlna. Kierowca nissana jechał od strony ul. Dolnej 3 Maja. Jak ustalili policjanci, wjechał na al. Solidarności i nie ustąpił pierwszeństwa BMW, jadącemu w kierunku Warszawy.

Doszło do zderzenia, po którym nissan uderzył bokiem w latarnię uliczną. Kierowca i pasażerka tego samochodu zostali uwięzieni we wraku. Dziewczyna była nieprzytomna. Dwie osoby z nissana oraz kierowca BMW trafili do szpitala. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Niestety lekarzom nie udało się uratować życia młodej kobiety. 21-letnia Natalia zmarła w niedzielę rano. Jak informują policjanci, sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa – Lublin Północ.