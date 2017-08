Zaginęła mieszkanka Zemborzyc Podleśnych

74-letnia kobieta wyszła z domu 2 sierpnia. Udała się do Urzędu Gminy w Konopnicy. Miała tam zgłosić zagubienie dowodu osobistego. Urząd opuściła ok. godziny 10:40. Później miała zamiar wybrać się do Konopnicy lub do Lublina.

W dniu zaginięcia ubrana była w białą bluzkę i brązową spódnicę. Osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu 74 latki proszone są o kontakt z policją. Telefon dyżurny komisariatu: (81) 516 13 10 lub 997.