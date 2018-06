Samochód osobowy zderzył się tam z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Z powodu wypadku zablokowany jest lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Kraśnika.

Bezpośrednim świadkiem całego zdarzenia oraz osobą, która ruszyła na pomoc motocykliście była pani Anna, która pod wiadomością o wypadku na stronie Lublin Alarm 24 dodała komentarz krytyczny wobec kierowców, którzy tamtędy przejeżdżali.

"Przypomnienie dla kierowców. Głównie zjeżdżających na Kraśnik z obwodnicy ok. godz. 16. Leżący koło auta motocykl, korek i motocyklista leżący na poboczu to nie znak, że się facet postanowił poopalać. Wszyscy, którzy przejezdzali mieli obowiązek się zatrzymać, bo do mojego przyjazdu motocyklista leżał sam na poboczu. Przejechało wiele osób... – pisze Pani Anna, która dodaje, że prawdopodobnie ktoś pracujący przy drodze wezwał karetkę.

Nasza Czytelniczka zauważa też, że pomimo leżącego w pobliżu rannego motocyklisty miała nawet problem z dotarciem do niego.

"Warto też przepuścić kogoś do rannego kiedy chce przejść. Musiałam machać, żeby dojść mimo prędkości aut max. 30 km/h. Fakt, mogłam założyć kamizelkę ale myślałam, żeby mu pomóc. Facet leży sam, poobdzierany, noga chyba złamana bo siniała i puchła... znieczulica straszna. Każdy jechał dalej. Ktoś może umrzeć, bo pojedziecie dalej – dodała.