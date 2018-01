Złamana szczęka pod klubem w centrum Lublina. Napastnik chciał się popisać? [wideo]

Bez powodu podszedł do wracającego z dyskoteki 25-latka i uderzył go w twarz. Policjanci szukają napastnika.

Do ataku doszło w nocy 20 października przy dawnej ul. Hempla (obecnie ul. Zesłańców Sybiru). Wracający z innego klubu 25-latek przystanął na chwilę aby skorzystać z telefonu. Wtedy podszedł do niego mężczyzna i uderzył go z pięści w twarz. 25-latek upadł na chodnik. Nie spodziewał się ataku i nie miał szans na obronę. Wynikiem ataku jest złamana szczęka u 25-latka.

– W tym czasie na zewnątrz znajdowała się grupa kilku osób - kobiet i mężczyzn. Być może napastnik chciał się przed nimi popisać i dlatego zaatakował przechodzącego 25-latka – relacjonuje podkom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Zdarzenie nie zostało zarejestrowane przez monitoring, ale sprawca nagrał się na kamery monitoringu w innych miejscach. Policjanci proszą osoby, które go rozpoznają o kontakt z oficerem dyżurnym I komisariatu Policji w Lublinie tel. (81) 535-45-73. Zapewniają anonimowość.