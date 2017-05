Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli daewoo, które poruszało się ulicami Rejowca Fabrycznego. Na widok mundurowych kierowca rzucił się do ucieczki.

Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. W pewnej chwili w pobliżu zarośli mężczyzna porzucił samochód. Wkrótce policjanci go zatrzymali, kierowcą okazał się być 19-latek. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód, którym się poruszał, ukradł wcześniej swojemu koledze. 19-latek znieważył też zatrzymujących go funkcjonariuszy, a jednemu z nich groził pobiciem. Okazało się także, że nie ma prawa jazdy. Jak ustalili śledczy, 19-latek kilka dni wcześniej uszkodził również kamery monitoringu i gaśnicę na terenie jednej z firm. Pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę ponad 4 tysięcy złotych. Chłopak groził też znajomemu pozbawieniem życia.