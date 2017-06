Policjanci z Lublina porazili prądem turystę? Mieli prywatny paralizator. Zostali aresztowani

Policjanci zamieszani w sprawę służą w trzecim komisariacie w Lublinie. Dwaj z nich mają za sobą po kilkanaście lat służby. Trzeci założył mundur w 2014r. W nocy z 3 na 4 czerwca wspólnie interweniowali w sprawie Francuza, który przyjechał do Lublina na „Noc Kultury”. 30-letni Igor C. wracał do hotelu taksówką i miał pokłócić się z kierowcą. Z relacji taksówkarza wynika, że Francuz nie chciał zapłacić za kurs.

Jak informuje policja, Igor C. miał. 1,8 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi przewieźli go więc do izby wytrzeźwień. Następnego dnia mężczyzna zadzwonił na policję twierdząc, że policjanci bez powodu razili go paralizatorem w jądra. Miało do tego dojść w radiowozie oraz przed gmachem komendy miejskiej. W tym tygodniu Igor C. oficjalnie zawiadomił o sprawie prokuraturę. Przedstawił też zaświadczenia lekarskie, które mają potwierdzać jego wersję wydarzeń. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nadużywania przemocy i przekroczenia uprawnień przez policjantów.

Już po telefonicznym zgłoszeniu policja przekazała sprawę do Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Mundurowi zapewniali jednocześnie, że na wyposażeniu III komisariatu nie ma paralizatorów, a Igor C. po zatrzymaniu w izbie wytrzeźwień nie skarżył się na nic lekarzowi. Zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu również nie wskazywały, że doszło do przestępstwa.

Konsekwencje

Wobec policjantów z „trójki” wszczęto jednak postępowania dyscyplinarne. Wszyscy zostali zawieszeni do czasu wyjaśnienia sprawy. Teraz jednak okazuje się, że ich przyszłość może się rozstrzygnąć znacznie szybciej.

– W reakcji na nowe ustalenia prokuratury, natychmiast podjęliśmy decyzje administracyjne w kierunku wydalenia policjantów ze służby – przyznaje nadkom. Renata Laszczka – Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Jak ustaliliśmy, decyzje w tej sprawie mogą zapaść już w najbliższy wtorek. Przymusowe pożegnanie z mundurem oficjalnie jest motywowane „dobrem służby”. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną nagłego zwrotu w sprawie są ustalenia policjantów z wydziału wewnętrznego. U jednego z zamieszanych w sprawę mundurowych mieli oni znaleźć prywatną latarkę z paralizatorem. Sprzęt ten nie był ujęty w żadnej ewidencji. Policjant nie miał prawa posługiwać się nim na służbie.

– Będą postępowania dyscyplinarne wobec przełożonych policjantów z trzeciego komisariatu, pod kątem sprawowania właściwego nadzoru nad służbą – dodaje nadkom. Laszczka – Rusek.

Prokuratura nie zaprzecza, że najnowsze ustalenia śledczych nie są pomyślne dla mundurowych z „trójki”. Prowadzący postępowanie nie odnoszą się jednak do szczegółów sprawy.

– Cały czas trwają intensywne przesłuchania świadków. Analizujemy zebrane dowody – kwituje Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

W sobotę policja wydała oświadczenie dotyczące całej sprawy. Wynika z niego, że policjanci zostali tymczasowo aresztowani.