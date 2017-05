Wybuch w mieszkaniu na Tatarach. Przez lakier do włosów i niedopałek papierosa

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 19.40 w bloku przy ul. Przyjaźni w Lublinie.

Do eksplozji doszło na czwartym piętrze w bloku. Siła uderzenia była tak duża, że z okien w mieszkaniu wypadły szyby. Na miejsce przyjechało pogotowie gazowe, ale wykluczyło, że doszło do wybuchu instalacji gazowej.

– Po rozmowie z mieszkańcami strażacy ustalili, że do kosza na śmieci ktoś wyrzucił niedopałek papierosa. W śmietniku był już pojemnik po jakimś aerozolu. Kobieta, która przebywała w łazience używała tam lakieru do włosów. Do wybuchu doszło gdy wyszła z łazienki – relacjonuje kpt. Andrzej Szacoń, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Mimo, że całe zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, to na szczęście nikomu nic się nie stało. Domownicy odmówili pomocy pogotowia ratunkowego, dlatego nie było wzywane na miejsce.

– Szczegółowe przyczyny zdarzenia będzie ustalać policja – dodaje Andrzej Szacoń.

