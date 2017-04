Wypadek w Trojaczkowicach, kierowca wjechał w drzewo

Do wypadku w Trojaczkowicach na drodze nr 19 Lublin-Kraśnik doszło w środę ok. godz. 22. Kierowca jechał od strony Lublina. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca nagle stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Trafił do szpitala.

Przez jakiś czas zablokowany był pas jezdni w kierunku Kraśnika.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanemu mężczyźnie do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego oraz odcięciu zasilania w uszkodzonym pojeździe. Działania dobiegły końca przed północą - poinformował nas jeden ze strażaków.