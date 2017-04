Na drodze prowadzącej z Kol. Rzeczyca do Kazimierza Dolnego doszło w poniedziałek do tragicznego wypadku. Na miejscu zginął kierowca mercedesa, 11 osób przetransportowano do szpitali w Lublinie i Puławach.

51-letni kierowca dostawczego mercedesa vito jechał w stronę Rzeczycy. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka pasażerskim busem.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ranni śmigłowcami zostali zabrani do szpitali w Puławach i Lublinie. - Niestety, mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej, kierowca samochodu dostawczego zmarł. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo śledcza. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - mówi Ewa Rejn-Kozak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

26-letni kierowca busa nie odniósł poważniejszych obrażeń. Trafił do szpitala z urazem ręki. Był trzeźwy.

Wśród osób rannych jest troje dzieci. Droga pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Rzeczycą, od godz. 9 do południa była zablokowana.