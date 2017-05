2. Lubelske Dni Modernizmu (program)

Celem imprezy jest spotkanie z przestrzenią, architekturą i designem lat 50-70. XX w., poprzez realizację szeregu różnorodnych warsztatów, prelekcji, dyskusji otwartych, spacerów, działań artystycznych czy wystawienniczych.



Tegoroczna edycja festiwalu połączona jest z obchodami 700-lecia lokacji miasta. W programie znajdzie się zatem miejsce na rozmowy o lubelskim dziedzictwie kulturowym, jak również tkance zabytkowej w dziedzinie architektury i urbanistyki.



- LDM II przeniosą Was w świat osiedli LSM oraz obiektów lubelskiego kampusu – przykładów powojennej, urbanistycznej historii miasta. 60-lecie istnienia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które mamy przyjemność świętować podczas tegorocznej edycji festiwalu, stało się pretekstem do przypomnienia tej wyjątkowej architektury. Podczas LDM II nie zabraknie także designu. W tym roku, obok spotkań z projektantami, przygotowaliśmy dla Was wyjątkową wystawę szkła autorstwa Eryki Trzewik-Drost i Jana Sylwestra Drosta - zachęcają organizatorzy.



Udział we wszystkich wydarzeniach LDM jest bezpłatny.

Program:



19 maja, Centrum Spotkania Kultur:



godz. 14 - Złote lata 60-te i co dalej ... Design w PRL - wykład projektanta Bartka Pniewskiego (sala kinowa, -1)



godz. 15 - Design i przemysł - dyskusja Lubelskiego Instytutu Designu z udziałem przedstawiciela huty szkła EDWANEX - Daniela Wąsikowskiego oraz projektantów – Grażyny Unold oraz Radka Nowakowskiego (sala kinowa, -1)



- godz. 16 - potkanie z projektantem Janem Sylwestrem Drostem, prowadzenie Izabela Pastuszko oraz dr Paulina Zarębska- Denysiuk (sala kinowa, -1)



- godz. 17 - Otwarcie wystawy polskiego szkła okresu PRL autorstwa Eryki Trzewik-Drost i Jana Sylwestra Drosta, kuratorki dr Paulina Zarębska Denysiuk i Izabela Pastuszko, aranżacja Michał Fronk (przestrzeń wystawiennicza, -1)



- godz. 18 - Moda na modernizm – dyskusja z udziałem Olgi Drendy, Łukasza Gorczycy oraz Cezarego Hunkiewicza, prowadzenie Izabela Pastuszko (dach CSK, +4, w przypadku niepogody sala kinowa, -1)



20 maja, Chatka Żaka, teren lubelskiej Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz os. A. Mickiewicza LSM:



- godz. 11 - debata: PRL, "Niecodzienność codzienności" odkrywana po latach, Goście: dr hab. Mariusz Mazur prof. UMCS, dr hab. Marcin Kruszyński IPN Lublin (Mała Sala Widowiskowa ACK UMCS „Chatka Żaka”)



- godz. 12.15 - debata: Modernizm we współczesnym doświadczeniu architekta, Goście: mgr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska, prof. dr hab. inż arch. Marek Budzyński oraz mgr inż. arch Michał Owadowicz (Mała Sala Widowiskowa ACK UMCS „Chatka Żaka”)



- godz. 13.45 - debata: Złożoność modernizmu, Goście: Prof. dr hab. Waldemar Baraniewski oraz prof. dr hab. Andrzej Szczerski (Mała Sala Widowiskowa ACK UMCS „Chatka Żaka”)



- godz. 15 - Rozmowa Prezesa Fundacji Lubelska Agora Modernizmu – Izabeli Pastuszko o walorach urbanistycznych osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z uwzględnieniem jej zieleni z goścmi (Mała Sala Widowiskowa ACK UMCS „Chatka Żaka”)



- godz. 16.30 - Wystawa plenerowa fotografii połączona ze spacerem architektonicznym, który poprowadzi – Miejski Konserwator Zabytków - dr Hubert Mącik oraz Izabela Pastuszko (start spod ACK UMCS „Chatka Żaka”)



21 maja, Chatka Żaka, teren lubelskiej Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz os. A. Mickiewicza LSM:



- godz. 11 - potkanie warsztatowe z tematyki modernizmu w kontekście międzynarodowym z przedstawicielami lwowskiej fundacji Center for Urban History of East Central Europe (Mała Sala Widowiskowa ACK UMCS „Chatka Żaka”)



- godz. 11 - Warsztat dla dzieci - "Rzeźba z elementów recyklingowych" – tworzenie instalacji przestrzennych (na skwerze przed ACK UMCS „Chatka Żaka”, w przypadku niepogody w holu głównym ACK UMCS „Chatka Żaka”)



- godz. 12.30 - rozpoczęcie GRY MIEJSKIEJ - "Zagraj w modernizm" – tereny Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz osiedla im. Adama Mickiewicza LSM (strat ACK UMCS „Chatka Żaka”)