7. Landart Festiwal. Artystyczna droga przez Buble (program)

Co Gdzie Kiedy. Był już Kazimierz, polsko-ukraińska granica, Roztocze. Od trzech lat jest Podlaski Przełom Bugu. To tutaj już w czwartek zjadą się artyści, by zostawić po sobie dedykowane temu miejscu dzieła sztuki. W Janowie Podlaskim rozpoczyna się 7. Landart Festiwal.

Landarty, czyli osadzona w naturze sztuka współczesna, z biegiem lat stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych „produktów turystycznych” naszego regionu. „Wielokulturowy nurt Bugu”, czyli nadbużańskie tereny między Janowem a Włodawą z ich unikalnymi wydarzeniami kulturalnymi wygrał właśnie krajowy etap konkursu Komisji Europejskiej na Najlepszą Europejską Destynację. Lada dzień nad Bugiem pojawią się więc eksperci z Brukseli, by na własne oczy przekonać się o unikatowości tych terenów.

– W dużej mierze wygraliśmy właśnie dzięki Landart Festiwalowi – przyznaje Dorota Lachowska, dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

To jedyny poświęcony landartom festiwal w Polsce, który przerwał dłużej niż dwie-trzy edycje. Jego twórca, czyli Fundacja Latająca Ryba, zaczynał skromnie. Na początku zapraszał 2-3 artystów, bo tylko na tylu było fundację stać. Dziś z budżetem ok. 200 tys. złotych może sobie pozwolić na sfinansowanie kilkunastu prac i zorganizowanie szeregu wydarzeń (koncerty, warsztaty dla dzieci, mapping, wystawy). Ale – jak podkreśla pomysłodawca festiwalu lubelski artysta Jarosław Koziara – nie jest to „kombinat turystyczny”. Landart Festiwal to nadal dość kameralna impreza, która swoje drugie życie prowadzi w internecie.

– Wydawałoby się, że pomysł wywiezienia sztuki współczesnej na krańce Polski, w krzaki, jest absolutnie abstrakcyjny – mówi Koziara. – Ale tak nie jest. Odezwał się do mnie człowiek z drugiego końca świata – z Nowej Zelandii. Też zajmuje się landartem. Przyjedzie w tym roku i zrobi jedną z prac.

Nad Bugiem pojawią się też artyści z Ukrainy, Włoch, Niemiec i z Polski. Powstanie 16 instalacji. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Droga”. – Dosłownie i w przenośni – tłumaczy Koziara. – Koncentrujemy się na czterech kilometrach drogi od wsi Bubel Granna do Bubla Starego. A każdy z artystów interpretuje hasło na swój sposób.

Co kilka lat festiwal zmieniał miejsce. Artystyczne instalacje pojawiały się w kazimierskich kamieniołomach i na Roztoczu. W tym roku powstanie już trzecia plenerowa galeria sztuki nad Bugiem. Ale nie ostatnia, bo impreza zostaje tu na dłużej.

– Prace tutaj nie są niszczone. I – co najważniejsze – budzą zainteresowanie nie tylko turystów, ale także miejscowych – podkreśla Koziara. – Zaobserwowaliśmy nawet spory wśród chłopów na temat interpretacji dzieła. Prości ludzie zainfekowani bakcylem sztuki współczesnej to największa wartość naszego festiwalu – podkreśla.

– Staramy się także zatrudniać do pracy ludzi stamtąd – dodaje Barbara Luszawska. – Automatycznie stają się wówczas kustoszami tego przedsięwzięcia.

7. Landart Festiwal - PROGRAM

Realizacja projektów przez zaproszonych artystów, 6 -15.07.2017 2017-07-06 09:00

Artyści: Warsztaty - Agnieszka ChwiałkowskaAgnieszka DudekArtur TrojanowskiBart WolniewiczDonald Buglass (NZ)Dorota ProbaGrzegorz BorkowskiJan SajdakJanusz BałdygaJarosław KoziaraLorenzo Palmeri (IT) Mariusz TarkawianWarsztaty-Marta RyczkowskaMonika ProbaPaweł ChlebekRalf Witthaus (DE)Robert KuśmirowskiRoman Krawczenko (UA)Sergiy Radkkevich (UA)Siarhiej Leskiec (BL)Tatiana Talipowa Tomasz SikoraVlodko Kaufm­an (UA)Waldemar RudykWolodymyr Topij (UA)

INSTALACJA / Robert Kuśmirowski , Donald Buglass (NL) Waldemar Rudyk , Sergiy Radkievich (UA) Artur Trojanowski , Lorenzo Palmeri (I) Vlodko Kaufman (UA), Grzegorz Borkowski, Ralf Witthaus (DE) Paweł Chlebek , Jarosław Koziara , Jan Sajdak ,Tatiana Talipowa (UA), Bart Wolniewicz, Agnieszka Dudek PERFORMANCE/ Janusz Bałdyga, Vladimir Topij (UA).

Wystawy, 6-16 lipca 2017-07-06 09:00

6- 16 lipca – plenerowe wystawy fotografii prac land artu: Biała Podlaska, Janów Podlaski

Warsztaty, 8 – 15.07 2017-07-08 09:00

Artyści: Warsztaty - Agnieszka Chwiałkowska Warsztaty-Marta Ryczkowska

Mały Land Art -warsztaty dla dzieci / świetlica wiejska w Bubel Grannie / codziennie od 10.00 – 15.00 Kontakt: karuzela.sztuki@op.pl

Projekt „Mały Land Art” to program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który odwołuje się do lokalnej kultury i natury okolic Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, zajęcia są skierowane do dzieci z całego regionu oraz okolicznych wiosek.

Noc Kupały kupała czeladońka 2017-07-08 21:00

Artyści: Teatr Obrzędowy Czeladońka

Teatr Obrzędowy Czeladońka z miejscowości Lubenka istnieje już 30 lat i na przestrzeni tych lat w teatrze zagrało już blisko 100 aktorów amatorów. Obecnie teatr liczy trzydzieści osób. Teatrem kieruje Kazimierz Kusznierow, który od 1977 roku kierował domem kultury w Lubence.

Pokaz pracy Ralfa Witthausa 2017-07-14 19:00

Artyści: Ralf Witthaus (DE)

pokaz pracy Ralfa Witthausa / Stadnina Koni w Janowie Podlaskim

Pokaz rysunków Mariusza Tarkawiana 2017-07-14 20:00

Artyści: Mariusz Tarkawian

pokaz rysunków Mariusza Tarkawiana / Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim

Monady – widowisko audiowizualne, 14 i 15 lipca

2017-07-14 22:00

Artyści: Bart Wolniewicz

„Monady” – widowisko audiowizualne w technice mappingu 3 D / realizacja Bart Wolniewicz, godz.22.00 – 24.00

Wernisaż 2017-07-15 15:00

Artyści: Warsztaty - Agnieszka Chwiałkowska Agnieszka Dudek Artur Trojanowski Bart Wolniewicz Donald Buglass (NZ) Dorota Proba Grzegorz Borkowski Jan Sajdak Janusz Bałdyga Jarosław Koziara Lorenzo Palmeri (IT) Mariusz Tarkawian Warsztaty-Marta Ryczkowska Monika Proba Paweł Chlebek Ralf Witthaus (DE) Robert Kuśmirowski Roman Krawczenko (UA) Sergiy Radkkevich (UA) Siarhiej Leskiec (BL) Tatiana Talipowa Tomasz Sikora Vlodko Kaufm­an (UA) Waldemar Rudyk Wolodymyr Topij (UA)

Miejsca: Droga Janów Podlaski - Stary Bubel

15.00 spacer wernisażowy ; zbiórka na skrzyżowaniu drogi z Bubel Granna (trasa Janów Podlaski – Gnojno)

20.00 Kościół pw. św. Jana Ewangelisty / Stary Bubel

Koncert: Eschatofonia – Michaił Balog i Chór Muzyki Dawnej ze Lwowa

21.00 koncert zespołu Drewutnia / łąka za Dworem Łukowiska /zakończenie festiwalu

Baza i klub festiwalu ; agroturystyka ,,Sami Swoi” Bubel Łukowiska 17