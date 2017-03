Festiwal Kolory Muzyki w Chełmie. Varius Manx, Bracia, Lemon

Kolory Muzyki to trzy weekendy z udziałem gwiazd krajowej sceny muzycznej. W ubiegłym roku prezentowały się na estradzie rozstawionej na pl. Łuczkowskiego. Każdorazowo mogły liczyć na wdzięczną i liczną publiczność. Tym razem impreza zostanie zorganizowana również z podziałem na trzy odsłony, ale już na pl. Gdańskim, czyli tam gdzie dwie dekady temu odbywały się pierwsze edycje Dni Chełma.

– Jest to swoisty powrót do korzeni, miejsca, które do dzisiaj z sentymentem wspomina wielu mieszkańców miasta – mówi Agata Fisz, prezydent miasta. – Docierało do nas szereg próśb, aby spróbować ponownie zorganizować duże wydarzenie kulturalne ze sceną ustawioną na ul. Strażackiej przodem do pl. Gdańskiego. Oczywiście to rozwiązanie ma też negatywne strony, jak chociażby konieczność czasowego zamykania kilku ulic. Sądzę jednak, że nie jest to problem nie do rozwiązania. Przeprowadzkę imprezy traktujemy także jako swoisty test, po którym będziemy wsłuchiwali się w głosy mieszkańców.

Przeniesienie festiwalu na pl. Gdański nie oznacza, że w sezonie pl. Łuczkowskiego opustoszeje. Zmiana dotyczy jedynie samych Kolorów Muzyki. Wszystkie pozostałe imprezy z kulturalnego kalendarza, jak Muzyczna Studnia, czy prezentacje teatralne nadal będą odbywały się w tradycyjnym miejscu. Na dodatek będą miały bogatszą oprawę, gdyż w sezonie pojawi się tam więcej ogródków. Do tej pory ich obecność była dopuszczana jedynie w centralnej części placu. W tym roku na wniosek tamtejszych restauratorów miasto godzi się na ich urządzanie wzdłuż całego placu.

– Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i pomysły – dodaje prezydent Fisz. - Jeśli właściciele chcą takiego rozwiązania, a jednocześnie deklarują, że wystawią piękniejsze i lepiej urządzone ogródki, to dlaczego mamy mówić nie? Podobnie jak z koncertami na pl. Gdańskim traktujemy to rozwiązanie jako próbę. Na ile się ono sprawdzi, ocenią sami mieszkańcy.

PROGRAM

Organizatorzy mają już gotowy repertuar tegorocznych Kolorów Muzyki.

W piątek 21 lipca na scenie na pl. Gdańskim zaprezentuje się „Varius Manx”. Następnego dnia wystąpi Daria Zawiałow. Na 28 lipca zaplanowano koncert „Braci”, a 29 lipca występ grupy „Lemon”. Ostatni weekend festiwalu wyznaczono 4 i 5 sierpnia. Wystąpią „Power Play” oraz „Poparzeni Kawą Trzy”. Początek każdego koncertu zaplanowano na godzinę 20.30. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.