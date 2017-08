Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 3 sierpnia o 17.15 w Rudce nad Bugiem (Gmina Ruda-Huta) rozpocznie się Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów Wyżyna Teatralna. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 10 edycja imprezy.

Wyżyna Teatralna to prawdziwe święto miłośnikó teatru. Festiwal ma charakter spotkań najciekawszych teatrów zarówno z terenu województwa lubelskiego jak i z pozostałych regionów Polski.



- Dzięki Wyżynie Teatralnej chcemy zmienić myślenie o teatrze, pokazać, że teatr to nie budynek z aksamitnymi fotelami a wspaniała zabawa oparta na relacjach międzyludzkich - twierdzą organizatorzy.



W tym roku występom teatralnym towarzyszyć będą warsztaty oraz koncerty. Festiwal potrwa do niedzieli, 6 sierpnia.



Czwartek: 03.08.2017

16:00 - Teatr OKO „Czekając na ptasią grypę, czyli pandemia”

17:15 - Inauguracja

18:45 - Mirosław Majewski „Ja jestem żyd z wesela”

19:45 - Przemysław Gąsiorowicz „6 lekcji, czyli aktorstwo dla potłuczonych”

21:00 - Teatr OKO „NIE”

22:00 - Niespodzianka



Piątek: 04.08.2017

15:30 - Teatr NOTOCO „Tak nie musiało być”

16:15 - Teatr Straszydełka, Rafał Nurzyński „Pasja według Adriaena Brouwera”

17:20 - Teatr Tup, Szymon Szczęch „bLʉMqʉ”

18:20 - Teatr Już Kończymy „Taka jakby Alicja...”

19:20 - Studio Teatru Wyobraźni „Biedna ale...”

20:20 - Teatr Poezji ŁOK „Lekcja Muzyki”

21:00 - Koncert Zespołu „BARDARK”

22:00 - Duet męski bez nazwy „Rozmowa z...”



Pracująca sobota: 05.08.2017

15:30 - Teatr Nemno „Czerwony Kapturek”

16:40 - Teatr OSP „Performance Piana”

18:00 - Teatr Plaster „Theatrum cudowności”

19:00 - Teatr NOTOCO „Cisza”

19:45 - Teatr Tup, Weronika Wilk „Jedna chwila”

20:20 - Teatr Małych Form SYLABA „Lalki, ciche siostry moje”

21:10 - Teatr Nemno „Dupa”

22:10 - Teatr Zbożowy „Koniec świata czyli satyra na wszechświat”



Pracująca niedziela: 06.08.2017

15:30 - Caryl Swift „KALAMARAPAKSA, czyli rzecz o Witkacym”

16:30 - Przemysław Gąsiorowicz „Kabaret zielone piórko”

17:45 - Teatr Banina „Kolorowa, czyli biało-czerwona”

19:00 - Pokazy warsztatowe