W tym roku Inne Brzmienia potrwają od 28 czerwca do 1 lipca. – Nie zmieniamy lokalizacji, koncerty będą na Błoniach – mówi Paulina Skiprzepa z Warsztatów Kultury, które zdradziły w środę co nieco z festiwalowego programu.

Na jedyny w Polsce koncert przyjedzie z Niemiec grupa Atari Teenage Riot łącząca punkowy przekaz z elektronicznym brzmieniem. Zespół będący legendą niemieckiej sceny alternatywnej, założony niedługo po upadku muru berlińskiego, grał na całym świecie, występując razem z takimi sławami jak Rage Against The Machine, czy Nine Inch Nails. W Lublinie zagra 30 czerwca, a będzie to sobota.

Carlos Santana, Red Hot Chilli Peppers, Snoop Dogg, czy Wu-Tang Klan to artyści, z którymi współpracował George Clinton, kolejny muzyk zaproszony do Lublina. Także on wystąpi u nas z jednym w tym sezonie koncertem na terenie Polski. Przywiezie dużą dawkę muzyki funkowej swoją własną, ponad dwudziestoosobową orkiestrę. Usłyszymy go 29 czerwca.

Następny wykonawca, którego występ zapowiedzieli już organizatorzy festiwalu przyjedzie do nas z Turcji. To grupa Baba Zula inspirująca się... turecką muzyką psychodeliczną z lat 60 i 70, łącząca ją z folkowymi brzmieniami, sięgająca po dosyć nietypowe instrumenty i zapewniająca do tego wszystkiego wizualne atrakcje na scenie. Widowisko znalazło się w programie 29 czerwca.

Pierwszego dnia wystąpi zespół Dirtmusic, po którym można się spodziewać wciągających w trans gitar przyprawionych wieloma etnicznymi akcentami z różnych zakątków świata. Niecodzienne połączenie zaserwuje też tunezyjska grupa Ifriqiyya Electrique mocno pachnąca plemienną wręcz Afryką dla kontrastu podszytą przesterowaną gitarą.

Organizatorzy obiecują jeszcze wiele zapowiedzi. Wszystkie koncerty, jak zwykle, będą bezpłatne. W tegorocznym programie znajdą się też dodatkowe atrakcje związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.