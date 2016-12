Jazz Bez Festiwal 2016. Program koncertów

Jazz Bez to festiwal specyficzny. Przez wielu – ze względu na fakt, że muzycy przemieszczają się z koncertami – nazywany jest festiwalem wędrującym,. W tym roku jazz usłyszymy w ośmiu polskich i w ośmiu ukraińskich miastach. Na tej liście nie mogło zabraknąć Lublina i Lwowa, od których to wszystko się przed laty zaczęło.

W programie 9. edycji Jazz Bez Festiwalu nie brakuje premier i debiutów. Organizatorzy postawili na prezentację projektów, które w Lublinie (a w niektórych przypadkach w Polsce) można usłyszeć na żywo po raz pierwszy.

Do współtworzenia projektów specjalnych zaproszono muzyków z Polski i Ukrainy. Ale na scenie pojawią się także artyści z USA, Kuby, Niemiec i Włoch.

Na początek, w środę (7 grudnia) o godz. 19 w piwnicach Centrum Kultury wystąpią basiści z USA i Ukrainy. – Muzykę zespołu David Friesen & Andrew Arnautov Project można porównać do dźwiękowej podróży przez bezkresy improwizacji – zapraszają organizatorzy. Bilety kosztują 15 zł. Za to zupełnie za darmo można wziąć udział w Slamjazzjam, które rozpocznie się po środowym i czwartkowym koncercie (po godz. 21).

Slamjazzjam to propozycja dla odważnych improwizatorów. – Nie ma tu ustalonych żadnych ram gatunkowych – zastrzegają organizatorzy. Każdy, kto chce spróbować swoich sił w kontakcie z muzycznymi osobowościami, ma ku temu niepowtarzalną okazję. By zagrać wieczorem w doborowym towarzystwie w Piwnicach Centrum Kultury trzeba się wcześniej zapisać (jazzbezwlublinie@gmail.com).

W czwartek (8 grudnia) pierwszy festiwalowy koncert na Sali Widowiskowej CK. O godz. 20 wystąpią muzycy z Karnas/Gnydyn Quartet. To wspólny projekt najlepszego ukraińskiego jazzowego perkusisty Igora Gnydyna oraz polskiego wokalisty Grzegorza Karnasa. W skład kwartetu wchodzą także ukraińska pianistka Anastasija Litviniuk oraz kontrabasista Mariusz Praśniewski. Całość doskonale uzupełnia Miękki głos Grzegorza Karnasa.

W piątek (9 grudnia) aż dwa koncerty. O godz. 18 na Sali Widowiskowej wystąpi Budniak/Bakovsky Intermedium Quintet. Kwintet został założony przez młodych, ambitnych muzyków - Piotra Budniaka i Tarasa Bakovsky'ego, którzy do wspólnego projektu zaprosili artystów z Polski, Ukrainy i Kuby.

O godz. 20 Sisters in Jazz. na scenie pojawi się pięć kobiet, które łączy niezwykłe porozumienie na scenie, energia i współczesny język muzyki. Camille Thruman to multiinstrumentalistka grająca na saksofonie i flecie. Izabella Effenberg to jedna z nielicznych i najlepszych wibrafonistek na świecie. Pianistka Naoko Sakakta jest laureatką licznych nagród. Federica Michisanti – basistka, która grała z Lee. Z kolei Dorota Piotrowska to najlepsza polska perkusistka jazzowa na stałe mieszkająca w Stanach Zjednoczonych.

Na zakończenie festiwalu zagra DJ Papa Zura (Piątek, godz. 22, Piwnice CK, wstęp wolny).

Międzynarodowy Jazz Bez Festiwal w Lublinie, 7-9 grudnia 2016 r., Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12).

Bilety na koncerty w Sali Widowiskowej od 15 do 20 zł. Wstęp na wydarzenia w klubie festiwalowym (piwnice CK) jest wolny. Bilety dostępne są w kasie Centrum Kultury i serwisie tiketto.pl

Program Jazz Bez Festiwal 2016

7.12 / środa

godz. 19.00 – David Friesen & Andrew Arnautov Project * Piwnice CK / bilet: 15zł

godz. 21.00 – Slamjazzjam * Piwnice CK / wstęp wolny / zapisy: jazzbezwlublinie@gmail.com

8.12 / czwartek

godz. 20.00 – Karnas/Gnydyn Quartet * Sala Widowiskowa / bilet: 15 zł

godz. 22.00 – Slamjazzjam * Piwnice CK / wstęp wolny / zapisy: jazzbezwlublinie@gmail.com

9.12 / piątek

godz. 18.00 – Budniak/Bakovsky Intermedium Quintet * Sala Widowiskowa / bilet: 15zł

godz. 20.00 – Sisters in Jazz * Sala Widowiskowa / bilet: 20 zł

godz. 22.00 – Pan Zura * Piwnice CK / wstęp wolny