Jazz Festiwal już po raz 10. w Lublinie!

Co Gdzie Kiedy. Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na jubileuszową, 10. edycję Lublin Jazz Festiwalu, który w tym roku odbędzie się w dniach 15-22 kwietnia. To gratka dla miłośników szeroko pojętej muzyki jazzowej. W Lublinie wystąpią znakomici artyści z całego świata.

- Podczas jubileuszowej edycji przed lubelską publicznością zaprezentują się zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii i Szwajcarii. Nie zabraknie też jednak reprezentantów polskiej sceny jazzowej – zarówno czołowych, jak i młodych, obiecujących muzyków - zachęcają organizatorzy Festiwalu.



Wśród gwiazd imprezy będą m.in.: światowej klasy saksofonista i kompozytor Bill Evans w projekcie Petite Blonde II – 25th Anniversary Tour; jeden z najważniejszych gitarzystów naszych czasów - Marc Ribot w projekcie Ceramic Dog oraz zespół Kutiman Orchestra.



Festiwal rozpocznie się w niedzielę, 15 kwietnia o godz. 19 w Centrum Kultury w Lublinie, koncertem "Śpiewnik Nahornego Made in #jazzUMCS", w ramach którego wystąpią studenci kierunku Jazz i Muzyka Rozrywkowa UMCS w Lublinie.



Przez cały tydzień 16-19 kwietnia w ramach cyklu "Jazz w mieście" poszczególne koncerty będą odbywać się w różnych lokacjach na terenie Lublina. Te koncerty będą bezpłatne.



W poniedziałek, 16 kwietnia o godz. 19 w Spirala Jazz&Blues (ul. Okopowa 9) wystąpi grupa Michał Bąk Quartetto, łącząca współczesną improwizację jazzową z muzyką barokową. Dzień później o tej samej porze w Heca Cafe (ul. Hipoteczna 5) odbędzie się koncert duetu Rybicki/Kozera, którego muzyka charakteryzuje się prostym, niekiedy prawie ascetycznym dźwiękiem. Szwajcarska formacja Kaos Protokoll, grająca elektroniczny punk jazz, wystąpi w środę, 18 kwietnia o godz. 19 w Just Crafted (ul. Cicha 2). Ostatni darmowy koncert odbędzie się w czwartek o godz. 19 w Trybunalskiej City Pub (Rynek 4). Wystąpi wówczas austriacka grupa HI5.



Finał 10. edycji Lublin Jazz Festiwalu rozegra się w przestrzeni Centrum Kultury w Lublinie - w Sali Widowiskowej oraz Klubie Festiwalowym na terenie Piwnic CK. 20 kwietnia wystąpią: Bill Evans Petite Blonde II feat Dennis Chambers, Ulf Wakenius, Gary Grainger w premierowym koncercie (godz. 19, bilety - 80 zł); E.J. Strickland Quintet (godz. 21, bilety - 40 zł) oraz Choroby Pszczół + Jacek Steinbrich (godz. 23, wstęp wolny).



W sobotę, 21 kwietnia odbędą się następujące koncerty: Kutiman Orchestra / support: Senor Efebo/Redas/Różański (godz. 19, bilety 50 zł miejsca siedzące numerowane / 35 zł wejściówki); Run Logan Run (godz. 21.30) i Jaząbu (godz. 22.30) - na oba koncerty wstęp 35 zł.



Impreza zakończy się w niedzielę, 22 kwietnia. Na godz. 18 zaplanowano koncert Kuba Więcek Trio a o godz. 19.30 wystąpi Marc Ribot Ceramic Dog (na dwa koncerty bilety kosztują 70 zł). Ostatnim festiwalowym wydarzeniem będzie koncert włoskiego trio Ottone Pesante, który odbędzie się o godz. 21. Wstęp: 20 zł.



Festiwalowi towarzyszyć będą interesujące wystawy. 7 kwietnia w korytarzu Oratorium Centrum Kultury zostanie otwarta ekspozycja Lublin Jazz Festiwal w obiektywie Pawła Owczarczyka, Roberta Pranagala, Wojtka Korneta, natomiast 15 kwietnia zaprezentowana zostanie wystawa plakatów Lublin Jazz Festiwal.



Na poszczególne koncerty w dniach 15-19 kwietnia obowiązuje darmowy wstęp. Na finałowe koncerty w weekend 20-22 kwietnia obowiązują bilety wstępu. Bilety i wejściówki na koncerty dostępne online lub w kasie biletowej Centrum Kultury w Lublinie: kasa@ck.lublin.pl tel. +48(81) 466 6140.



Program:



Niedziela, 15 kwietnia:

- godz. 19 (Centrum Kultury) - Śpiewnik Nahornego Made in #jazzUMCS - wstęp wolny



Poniedziałek, 16 kwietnia:

- godz. 19 (Spirala Jazz&Blues, ul. Okopowa 9) - Michał Bąk Quartetto - wstęp wolny



Wtorek, 17 kwietnia:

- godz. 19 (Heca Cafe, ul. Hipoteczna 5) - Rybicki/Kozera - wstęp wolny



Środa, 18 kwietnia:

- godz. 19 (Just Crafted, ul. Cicha 2) - Kaos Protokoll - wstęp wolny



Czwartek, 19 kwietnia:

- godz. 19 (Trybunalska City Pub, Rynek 4) - HI5 - wstęp wolny



Piątek, 20 kwietnia:

- godz. 19 (Centrum Kultury) - Bill Evans Petite Blonde II feat Dennis Chambers, Ulf Wakenius, Gary Grainger - 80 zł miejsca numerowane siedzące

- godz. 21 (Centrum Kultury) - E.J. Strickland Quintet - 40 zł miejsca numerowane siedzące

- godz. 23 (Centrum Kultury) - Choroby Pszczół + Jacek Steinbrich - wstęp wolny



Sobota, 21 kwietnia:

- godz. 19 (Centrum Kultury) - Kutiman Orchestra (IL) / support: Senor Efebo/Redas/Różański - 50 zł miejsca siedzące numerowane / 35 zł wejściówki

- godz. 21.30 (Centrum Kultury) - Run Logan Run - bilet na dwa koncerty w Klubie Festiwalowym: 35 zł

- godz. 22.30 (Centrum Kultury) - Jaząbu - bilet na dwa koncerty w Klubie Festiwalowym: 35 zł



Niedziela, 22 kwietnia:

- godz. 18 (Centrum Kultury) - Kuba Więcek Trio - bilet na dwa koncerty w Sali Widowiskowej: 70 zł

- godz. 19.30 (Centrum Kultury) - Marc Ribot Ceramic Dog - bilet na dwa koncerty w Sali Widowiskowej: 70 zł

- godz. 21 (Centrum Kultury) - Ottone Pesante - bilety: 20 zł