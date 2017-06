W środę 7 czerwca zaczyna się w mieście Międzynarodowy Festiwal Renesansu. Spotkanie z tańcem, muzyką i teatrem okresu Jagiellonów potrwa do 11 czerwca

– Festiwal czerpie inspiracje z kultury dworskiej. Zapraszamy do zapoznania się z bogactwem kultury dawnej i walorami renesansu lubelskiego – zapraszają organizatorzy i wyliczają, że w wydarzeniu wezmą udział znane i cenione zespoły muzyki i tańca dawnego: Remdih z Czech; Pawanilia z Warszawy; Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ana Yepes - tancerka, choreograf, badacz tańca czy jedyna w Polsce, profesjonalna grupa odtwarzająca komedię dell’ arte - Trupa Komedianty z Krakowa. Gospodarze – Zespół Tańca Dawnego Belriguardo z Lublina - wystąpią z premierowym spektaklem „Od straganów z przekupkami na dwór piękny z baletami”.

Uczestników i twórców festiwalu spotkać będzie można na Zamku Lubelskim, w krużgankach i wirydarzu klasztoru ojców dominikanów. Wstęp na wszystkie warsztaty, wykłady, spacery historyczne, występy i parady oraz udział w grze miejskiej - jest bezpłatny.

Oficjalne otwarcie festiwalu i prezentacja artystów 8 czerwca o godz. 12 na Zamku Lubelskim. 10 czerwca o godz. 13 od pomnika Unii Lubelskiej na zamek przejdzie korowód uczestników, tam na dziedzińcu będą występy zespołów tańca dawnego.

Trwają jeszcze zapisy na warsztaty, zostały jeszcze miejsca na zajęcia dla dorosłych (nauka tańca, warsztaty artystyczne). Propozycje dla dzieci w większości mają już komplety uczestników.

Jest już komplet widzów na sobotni (godz. 17.30) koncert zespołu ALTA Kapela Zamkowa w kaplicy zamkowej.

PROGRAM

7 czerwca

9:00 – 13:00 warsztaty tańca dawnego dla szkół

14:00– 18:00 warsztaty tańca dawnego dla osób początkujących (obowiązuje wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną) w sali Unii u O. O Dominikanów

10:00 – 14:00 – warsztaty artystyczne Fundacja Szpilka – Renesansowy zamek (w krużgankach O.O Dominikanów) – podczas warsztatów stworzymy wspólnie z kartonowych pudeł, rur, papieru i innych materiałów renesansowy zamek. Uwiecznimy budowniczych na tle zamku w specjalnej sesji foto. (obowiązuje wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/)

16:00 – 20:00 warsztaty artystyczne Fundacja Szpilka pt Lubelski Renesans w monotypii (w krużgankach O. O Dominikanów) – wykonamy autorskie obrazki pokazujące detale architektoniczne i piękno architektury Lublina. (wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/)

8 czerwca

11:00 – oficjalne otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Renesansu – Zamek Lubelski, Galeria Malarstwa

Polskiego XVII – XIX wiek. Prezentacja artystów i programu Festiwalu

11:15 – 12:00 – wykład „Lublin w dobie renesansu” – dr Marcin Gapski – Zamek Lubelski

12:00 – 12:30 – koncert muzyki dawnej Kameralnego Zespołu La Folia (MDK nr 2) – Zamek Lubelski

12:30 – 13:30 – poczęstunek, tort z okazji 15–lecia Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo” i rozmowy w kuluarach

14:00 – 19:00 – warsztaty taneczne z Aną Yepes dla profesjonalistów (wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną)

10:00 – 14:00 – warsztaty dla dzieci: Fundacja Szpilka Moda w renesansie (w krużgankach O. O Dominikanów) – warsztaty projektowania strojów, ubieranki z papieru. Każde dziecko zaprojektuje i wykona swój autorski strój damski lub męski zgodny z kanonami mody w renesansie w formie papierowych ubieranek w starym stylu (wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/)

16:00 – 20:00 – warsztaty artystyczne dla dorosłych: Fundacja Szpilka – Renesansowe T-shirty (w krużgankach O. O Dominikanów) – metodą szablonu ozdobimy przyniesione przez siebie koszulki motywami lubelskiego renesansu (wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/)

9 czerwca

9:00 – 17:00 – warsztaty taneczne z Aną Yepes dla profesjonalistów, ciąg dalszy

11:00 – 12:00– pogadanka historyczna dla dzieci młodszych (klasy I–III) Bajki i gry dawnego Lublina, dr Marcin Gapski – Zamek Lubelski (wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/)

12:00 – 14:00 – warsztaty taneczne dla dzieci połączone z koncertem muzyki dawnej i pokazem instrumentów dawnych – Zamek Lubelski (wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/)

17:30 – 18:30 – spacer historyczny z lubelskim przewodnikiem Szlakiem renesansu lubelskiego – zbiórka przy lubelskim Ratuszu

18:30 – 19:00 – korowód tancerzy, muzyków, żonglerów flagami – od pomnika Unii Lubelskiej (Plac Litewski) na dziedziniec zamkowy

19:00 – koncert Zespołu Remdih (Czechy) – dziedziniec Zamku Lubelskiego

20:00 – 21:00 – koncert Zespołu Odpust Zupełny – dziedziniec Zamku Lubelskiego

10 czerwca

9:00 – 11:00 – warsztaty z Aną Yepes dla profesjonalistów, ciąg dalszy

10:00 – 12:00 – gra miejska dla rodzin z dziećmi pt. „Problematy kupca Frumencjusza” – start Trybunał Koronny (wcześniejsza rejestracja drogą elektroniczną www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/)

12:00 – 13:00 – wykład „Jak ubierano się w Lublinie w XVI wieku” – P. Małgorzata Kozioł teatr w klasztorze dominikanów

13:00 – 13:15 – korowód tancerzy prowadzony przez grupę werblistów i Historyczną Żonglerkę Flagami – od pomnika Unii Lubelskiej (Plac Litewski) na dziedziniec zamkowy

13:15 – 16:00 – występy zespołów tańca dawnego – dziedziniec zamkowy

– Zespół Tańca dawnego „Pawanilia”, Warszawa – spektakl dla dzieci „Wspomnienia starego mistrza”

– Akademia Tańca Dawnego, Warszawa – spektakl pt. „Giletta z Narbonny”

– Capella Antiqua Bialostociensis

– Towarzystwo Kultury Dawnej Serenissima Wratislavia – spektakl pt „Panny na wydaniu”

– Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego – Suita XVII-wiecznych tańców hiszpańskich

16:00 – koncert Zespołu Remdih (Czechy) – dziedziniec zamkowy – nauka tańców dawnych do muzyki granej przez Zespół Remdih

16:30 – 17:30 – spacer historyczny z lubelskim przewodnikiem Kto budował Lublin? Na tropie mularzy lubelskich – zbiórka przy lubelskim Ratuszu

17.30 – 18:30– koncert Zespołu ALTA Kapela Zamkowa pt. „HEBDOMAS to jest Siedm tegodniowych piosnek o

tym, co którego dnia Pan Bóg stworzył” – Kaplica Trójcy Świętej Muzeum Zamek Lubelski (liczba miejsc ograniczona, obowiazują wejściówki, dokładne informacje na stronie www.belriguardo.pl/festiwal-renesansu/zapisy)

19:00 – 19:45 Spektakl „Od straganów z przekupkami na dwór piękny z baletami” Zespół Tańca Dawnego Belriguardo z towarzyszącym Zespołem La Folia – teatr w klasztorze dominikanów

20:00 – spektakl „Sąsiadka” Trupy Komedianty, Studio Dono Kraków – scena na dziedzińcu zamkowym

21:00 – Bal dla zespołów tanecznych i uczestników warsztatów tanecznych

11 czerwca

10:00 – 11:00 – wykład „Czy warto dziś być człowiekiem renesansu”– dr Marcin Gapski Zamek Lubelski

11:00 – 12:00 – wykład o charakterze rekonstrukcji , stylizowany na język renesansowy „O naozdobnieyszem a nachędożnieyszem polskim albo oyczystym naszem języku mowa albo tegoż pochwała a przy tem miasta stharożytnego Lublina takież nieiaka appologija” – dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz, Instytut Badań Literackich PAN

– Zamek Lubelski

12:00 – 12:30 – korowód tancerzy prowadzony przez grupę werblistów i Historyczną Żonglerkę Flagami – od pomnika Unii Lubelskiej (Plac Litewski) na dziedziniec zamkowy

12:30 – 15:00 – występy zespołów tanecznych i rozdanie dyplomów – dziedziniec zamkowy

– Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego – Suita włoskich tańców XV- i XVI-wiecznych

– Towarzystwo Kultury Dawnej Serenissima Wratislavia – spektakl pt „Panny na wydaniu”

– Zespół Tańca Dawnego „Pawanilia”, Warszawa – spektakl dla dzieci „Wspomnienia starego mistrza”

– Capella Antiqua Bialostociensis

– Akademia Tańca Dawnego, Warszawa – spektakl pt. „Giletta z Narbonny”

– Zespół Tańca Dawnego „Belriguardo” –”Maskarada dworska”

15:00 – 16:00 – koncert Zespołu Remdih (Czechy) – dziedziniec zamkowy

16:00 – 17:00 – spektakl „Nowe szaty cesarza” – Teatr Pantomimy Kompardsowie DDK Bronowice – teatr w klasztorze dominikanów

17:00 – 18:00 – spacer historyczny z lubelskim przewodnikiem „Lublin w czasach Jana Kochanowskiego” – zbiórka przy lubelskim Ratuszu

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Na warsztaty i niektóre inne wydarzenia obowiązują zapisy drogą elektroniczną: www.belriguardo.pl/festiwalrenesansu/