Rezerwacja biletów na imprezy z ograniczoną liczbą miejsc ma trwać od godziny 11 do 17, ale lepiej nie zwlekać i dzwonić jak najwcześniej, bo później może być już za późno.

Dzwoniąc pod numer telefonu 721 958 428 można zarezerwować wejściówki na: • nocne zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej (Rynek 1, wejścia o 20, 21, 22, 23 i o północy) • nocne zwiedzanie podziemi Browaru Perła (ul. Bernardyńska 15, wejścia od godz. 19.00 - co pół godziny do 1 w nocy) • nocne zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną (Rynek 8, godz. 19, 20, 21, 22) • seanse horrorów (dawna sala Teatru Andersena, północ).

W ten sam sposób można zarezerwować sobie wejściówkę • wystawę „Lublin. Pamięć Miejsca” (Brama Grodzka, wejścia o godz. 19, 20, 21 i 22) • koncert „Mamma mia – musicalowa podróż dookoła świata” Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza (Krakowskie Przedmieście 36, godz. 19) • spektakl „Zakręci grajkowie” Teatru PANOPTICUM (MDK Pod Akacją, Grodzka 11, godz. 20), • spektakl „Życie zwyczajne siostry F.” Teatru Pierwszego Kontaktu (WOK, Dolna Panny Marii 3, godz. 19) • spektakle taneczne w dawnej siedzibie Teatru Andersena „Classicamente”, „Trofia” (godz. 19), „Silent Pact” Dodo Cabegna (godz. 20 i 22.30), „Ujednoznacznienie”, „(un)sociableM.” (godz. 21.30).

Wejściówki na wszystkie wspomniane imprezy będzie można odebrać w piątek (od godz. 11 do 19) i w sobotę (od godz. 11 do 18) w punkcie informacyjnym Nocy Kultury, który będzie ustawiony przed Ratuszem. Nieodebrane wejściówki będą rozdawane od godziny 18 w sobotę.

Nieco inaczej będą rozdawane wejściówki na zaplanowaną na godz. 20 w Teatrze Osterwy otwartą próbę spektaklu pod długim tytułem „Prześladowanie i zabójstwo Jean-Paula Marata w wykonaniu pensjonariuszy zakładu dla obłąkanych w Charenton w reżyserii Markiza de Sade”. Rezerwacja możliwa jest pod numerem 81 532 44 36, zaś wejściówki będzie można odebrać w czwartek i piątek w kasie teatru.

Drogą mailową odbywać się będą zapisy na inne atrakcje, jak np. zwiedzanie Izby Drukarstwa (Królewska 17, godz. 19, 20, 21, 22, mail alina.bak@tnn.lublin.pl), czy też spotkania warsztatowe, których lista dostępna jest na stronie nockultury.pl.

NOC KULTURY 2017 - PEŁNY PROGRAM GODZINA PO GODZINIE

PRZED NOCĄ KULTURY

14:00-17:00 Open Eyes Economy Summit „Demokratyzacja demokracji miejskiej” – spotkanie | Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

18:00-19:00 Lublin w akwareli Artura Przybysza – wystawa i spotkanie z artystą | Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9

PRZEZ CAŁĄ NOC - GODZINA 19:00-2:00

Furmańska: Stworzenie Świata

Na ulicy Furmańskiej przekonamy się jak mogło wyglądać Stworzenie Świata. Znajdziemy tam projekt Tzim Tzum Francoisa Monneta i Isabel Barthelemy (Francja), który składa się z wielkoformatowych lampionów z wikliny i papieru: ryb, ptaków i rybo-ptaków. Artyści przygotowali instalację wraz ze studentami Instytutu Architektury Krajobrazu KUL i słuchaczami kierunku Florystyka ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych pod kierunkiem Pawła Adamca. Studenci pracowali także nad Kokonami, zawieszonymi na różnych wysokościach, tworzącymi wrażenie magicznego świata. Na Furmańskiej znajdziemy również Historie z gliny, czyli stworzone wspólnie przez Fundację Krajobrazy oraz Pracownię Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego Żywioły Ziemi z mieszkańcami ulic Furmańskiej i Cyruliczej miniaturowe kamieniczki-lampiony, stanowiące rekonstrukcję ulicy. Uwagę zwróci też Raj na ziemi – 77 metrowa kaligrafia uliczna Oleksiya Chekala, który przy użyciu narzędzi kaligraficznych w skali makro stworzył napisy na płótnie rozciągniętym na ulicy.

Zielone podwórko | ul. Cyrulicza 1

Na ulicy Cyruliczej możemy znaleźć się W gąszczu chrząszczy, czyli pośród instalacji artystycznej składającej się z pięciu dużych rzeźb – owadów stworzonych przez Cezarego Sielickiego. Chrząszcze zostały ozdobione przez artystów w charakterystycznym dla nich stylu. Udział w projekcie wzięli: Florentyna Nastaj, Anna Kłys i Rafał Lis, Kamil Stańczak i Mariusz Tarkawian. Na tylnej ścianie Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskiego powstał natomiast mural Czułość Ryb projektu Rafała Ereta, przedstawiający malarską fantazję na temat ryby. Pod czujnym okiem artysty realizację wykonał Cezary Hunkiewicz.

Hydrozagadka – wieża ciśnień 2017 | Plac Wolności

Na Placu Wolności zlokalizowana jest niezwykła instalacja artystyczna Hydrozagadka – wieża ciśnień Nawiązuje do historii miasta, a inspirowana jest nieistniejącym już budynkiem, należącym niegdyś do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Instalacja ustawiona jest w miejscu gdzie stał oryginalny budynek. Tylko na tę jedną noc wieża ciśnień po 70 latach pojawi się ponownie w krajobrazie Lublina. Konstrukcja składa się z 8 ścian, po 22 metry wysokości i 3 metry szerokości każda. Całość została obciążona zbiornikami z wodą o ciężarze 30 ton! Za projekt graficzny odpowiada Kolektyw kilku.com. Wydarzeniu towarzyszą przygotowane specjalnie na tę okazję spacery. O historii lubelskich wodociągów i najstarszych pamiątkach z nimi związanymi opowiedzą przewodnicy PTTK. Zbiórka o godz. 19.00 i 20.00 przy pomniku lwa na stoku wzgórza zamkowego.

Żar Żywiołów | Trybunał Koronny, ul. Rynek 1

Trybunał Korony opanował Żar Żywiołów. Zabytkowy budynek udekorowany jest niepoliczalną ilością balonów! Wszystkie 46 okien budynku kipi balonową masą. Całość utrzymana jest w barwach wieczoru i zachodzącego słońca: żółci, pomarańczy, czerwieni i różu. Nad aranżacją wszystkich czterech ścian czuwa zespół z Salon Balon.

BA! LONY | ul. Grodzka

Podczas spaceru ulicą Grodzką warto uważnie się rozglądać. Ponad głowami przechodniów znajduje się bowiem instalacja artystyczna Jarosława Koziary składającą się z kilkunastu kolorowych balonówlampionów. Jeśli przyjrzymy się im uważnie, zauważymy, że w koszach balonów podróżują autorskie lalki, które stworzyła Paulina Kara.

FLORAL | Brama Rybna

Floral to wielobarwna instalacja z żywych kwiatów i liści. Użyte rośliny szczelnie pokryją ścianę wewnętrzną bramy, stając się jedynym w swoim rodzaju „żywym muralem”. O dostarczenie tych wrażeń zadbają słuchacze kierunku Florystyka ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Socjalnych oraz studenci Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, pod kierunkiem prowadzących: Pawła Adamca, Wojciecha Januszczyka, Anny Niedzieli i Magdy Rutkowskiej.

Gry Uliczne | ul. Jezuicka

Na ulicy Jezuickiej znajdziemy Gry Uliczne. Ta instalacja artystyczna wykonana przez Niezależną Grupę Projektową Piękno Panie to refleksja nad istotą integracji i próbą transformacji tradycyjnych gier i zabaw w formę najbliższą współczesnej rzeczywistości. Czy w czasach zdobywania poziomów i wirtualnych efektów specjalnych jest dziś szansa na oderwanie się od rzeczywistości przy zwykłej, analogowej grze w klasy?

Spaceboy – Trzecie Oko Pana Kleksa – koncert | podwórko, ul. Grodzka 7

Przez całą Noc Kultury na podwórku przy ulicy Grodzkiej 7 trwa koncert inspirowany legendarną „Akademią Pana Kleksa” i „Podróżami Pana Kleksa”. Historia zinterpretowana na nowo i w elektronicznych brzmieniach, gwarantuje świetną sentymentalną zabawę w czarodziejskim świecie osobliwego profesora. Tego punktu programu nie powinni przegapić ani dorośli, ani ci, którzy „Akademii…” nie mieli jeszcze okazji przeczytać samodzielnie.

Noc w Browarze: Kierunek chillout! | Perła – Browary Lubelskie S.A., ul. Bernardyńska 15

Tereny Browaru Perła otwierają się na Noc Kultury i czekają na wszystkich spragnionych klimatycznej siesty. Złap chwilę, by odetchnąć. Weź głęboki oddech, zregeneruj siły w Strefie Foodtruck, zwiedzaj dalej lub zostań i relaksuj się z nami.

19:00-2:00 HomoCreatus – „każdy jest artystą” – wystawa

19:00-2:00 Strefa Foodtruck

19:00-2:00 Set DJski

19:00-20:30 Zwiedzanie zabytkowej Warzelni Browaru Perła

19:00-1:00 Zwiedzanie Podziemi Browaru Perła ***

21:30-02:00 „Lublin: Gadające głowy” – film w reżyserii Kacpra Pęczuły

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

GODZINA 19:00

19:00-2:00 N4 Jam’o’Bus | start: ACK Chatka Żaka, wybrane przystanki:

Plac Łokietka, Plac Rybny, Plac Wolności, Perła – Browary Lubelskie S.A., ul. Bernardyńska 15

19:00-2:00 27 ukrytych obrazów. Sztuka do adopcji – obrazy w przestrzeni miejskiej | ulice Lublina

19:00; 19:30 Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej | Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9

19:00-2:00 Efekt motyli – instalacja artystyczna Kat Grudzień | Schody Zamku Lubelskiego

19:00-20:00 Śladami lubelskich wodociągów – spacer z OM PTTK w Lublinie | start:

Plac Zamkowy przy pomniku lwa

19:00-23:00 Małe historie w małym samochodzie | Plac Zamkowy

Strefa Twórczości i Inspiracji oraz Sportów Miejskich, Błonia pod Zamkiem

Strefę Warsztatową znajdziemy na Błoniach pod Zamkiem. To miejsce pełne inspiracji dla dzieci i dorosłych. W programie znajdują się pokazy i prezentacje wszelkiego rodzaju twórczości. Między innymi będzie można wykonać niepowtarzalną porcelanową biżuterię. Niepowtarzalną, ponieważ zatopimy w niej własne linie papilarne. Wspólnie narysujemy również olbrzymią panoramę Lublina a także nauczymy się składać origami. Oprócz warsztatów artystycznych, na zamkowych błoniach gości też Strefa Sportów Miejskich, gdzie aktywnie spędzimy czas, zaspokajając potrzeby ciała i ducha. Całości tego miejsca dopełniają świetlne instalacje skrywające się w koronach drzew.

19:00-20:00 Warsztat florystyczny – wicie wianków ***

19:00-20:00 Henna na dłoniach – warsztat tatuażu – Pan Masala ***

19:00-22:00 Pokazy malarskie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie

19:00-22:00 Akwarelowe impresje Krzysztofa Banacha

19:00-22:00 Art Bike – sztuka na kółkach / Pajęczyna Marzeń – Konrad Biel

19:00-23:00 Warsztaty Origami – Marcin Struski

19:00-23:00 Porcelanowe utrwalenie

19.00-00.00 Zbuduj z nami tekturowe miasto! – Natalia Głowacka

19:00-00:00 TwojRobot.pl

19:00-00:00 Panorama Lubelska – grupa studentów ISP WA UMCS w Lublinie

19:00-00:00 Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych Św. Jana Kantego

19:00-00:00 DecouArt – Lublin, czas i przestrzeń – Fundacja Wspierania Rozwoju Osobistego „STUDEO” oraz Fundacja M-ART.

19:00-00:00 Teleportacja Lublina

19:00-00:00 AIESEC for Lublin

19:00-00:00 Luminacja COOL – instalacja Katarzyny Niedźwiadek i młodzieży MDK „Pod Akacją”

19:00-00:00 Miasteczko parkour – Strefa Wysokich Lotów

19:00-00:00 Klubokawiarnia FIKA

20:30-21:30 Henna na dłoniach – warsztat tatuażu – Pan Masala ***

20:30-21:30 Warsztat florystyczny – wicie wianków ***

19:00-2:00 Ko-łysanka / Ko-leżanka / Ko-rzenie – instalacje artystyczne Małgorzaty Wasilek i Wiktorii Bryczkowskiej | ul. Bramowa 2 i Błonia pod Zamkiem

19:00-0:00 Wystawa konkursowa „Lublin w Malarstwie” | Galeria „Przy Bramie”, ul. Grodzka 34/36

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

19:00-2:00 22 SZTUKI – RAZ DRUGI – wystawa rzeźby | Galeria Q-fer, ul. Grodzka 22

19:00-19:30 Lublin. Pamięć Miejsca – wystawa | Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 ***

19:00-2:00 Karol Bąk – wystawa malarstwa | Wirydarz – Galeria Sztuki Współczesnej Piotra Zielińskiego, ul. Grodzka 19

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11

19:00-23:00 Wystawa prac uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

19:00-23:00 Arabeski, piruety i taneczne pas... – wystawa fotograficzna | patio oraz korytarze

19:00-21:00 Przestrzeń literacko-fotograficzna – czytanie poezji i fotografia na żywo | patio

19:00-22:00 Żar Ptaki – warsztaty plastyczne | podwórko

Bum Ta Fara Bum

To nowy kryptonim Placu po Farze. Atrakcje zapewni tam grupa Groove Onkels, czyli perkusyjno-recyklingowe show prosto z Niemiec. Ich motto brzmi „Rytm jest w wiadrze… instrumenty są przereklamowane”. Pięć 240-litrowych koszy na śmieci w połączeniu z czterema przezabawnymi „Śmieciarzami” wydobywającymi dźwięki z koszy, wiaderek i butelek przy pomocy łyżek, patyków oraz szczotek klozetowych, tworzy całość z efektowną choreografią. Zanim jednak Groove Onkels skradną uwagę publiczności, na Placu po Farze zobaczymy koncert Singing on the Soul Train, a także można będzie podziwiać umiejętności Warsztatowych Grup Perkusyjnych. Muzyka, którą zaprezentują artyści, inspirowana jest bębniarskimi tradycjami Afryki, Kuby i Brazylii. Warsztatowe Grupy Perkusyjne to: Młodzi Bębniarze, Węglin Drummers oraz Samba w Lublinie.

19:00-20:00 – Warsztatowe Grupy Perkusyjne

20:00-20:30 – Singing on the Soul Train

20:30, 22:00, 23:00, 00:00 – Groove Onkels

19:00-2:00 Łapacz snów – instalacja Małgorzaty Wasilek i Wiktorii Bryczkowskiej | ul. Grodzka

19:00-0:00 Ostry dyżur poetycki – spotkanie | Wschodnia Fundacja Kultury Akcent, ul. Grodzka 3

19:00-2:00 Dachy Starego Miasta – wystawa fotografii | fasady kamienic Starego Miasta

19:00-19:30 Lubelska Trasa Podziemna – zwiedzanie | ul. Rynek 1 ***

19:00-19:50 Nocne zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną | ul. Rynek 8 ***

19:00-23:00 Wystawa Jana Kucza | Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rynek 8

19:00-0:00 Wystawa fotograficzna „Dwa światy” Agaty Kulawiec | Filia nr 21 MBP, ul. Rynek 11 Złota 3

19:00-23:00 Nokturn – wystawa malarstwa | Galeria ATU

19:00-21:00 W kinie w Lublinie – gra miejska z I LUB YOU ***

19:00-0:00 Noc Artystów w Pożegnaniu z Afryką – koncerty, spektakle i warsztaty

19:00-2:00 Wycinanka z lasu – instalacja artystyczna Anny Fuszary | ul. Archidiakońska 1

19:00-21:00 Pueri Cantores Lublinenses – koncert | Klasztor oo. Dominikanów, ul. Złota 9

Scena dawnej siedziby Teatru Andersena, ul. Dominikańska 1

19:00-19:35 Ewelina Drzał-Fiałkiewicz – „Ujednoznacznienie” oraz „Trofia” – spektakle taneczne ***

19:40-20:00 Zespół Twister, Szkoła Tańca Chassemi „Dwa światy” – spektakl taneczny ***

19:00-0:00 Totemy – współcześnie o Lublinie – wystawa fotografii | Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Jezuicka 1/3

19:00-0:00 Jazzowe Jam Session Vol. 2 | Teatr Stary, ul. Jezuicka 18

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

19:00-2:00 Bawialnia dla dzieci 3-12 lat | Fundacja Rozwiń Skrzydła, ul. Rybna 7 Między Słowami, ul. Rybna 4

19:00-20:00 Kabaret Mydło i Powidło

19:00-2:00 Czas uchwycony – Lublin w obiektywie – wystawa

Plac Rybny

19:00-20:00 Tayri – Huku – Cariad – spektakl teatralny

19:00-2:00 Piąty wymiar ziemi – performance ceramiki artystycznej z LFJ Kuźnią Kultury

19:00-2:00 Zielona Herbatka – instalacja artystyczna

19:00-2:00 Lublin Zofii Chomętowskiej – wystawa fotografii | Zaułek Hartwigów

19:00-1:00 Atelier fotograficzne u Romana Krawczenki | Warsztat fotograficzny, Zaułek Hartwigów

Muzyka na ul. Kowalskiej

Klimatyczny Zaułek Hartwigów spowity jest we mgle, a ponad głowami przechodniów unoszą się gigantyczne meduzy. Tuż obok tego onirycznego świata, na ulicy Kowalskiej otwiera się przed nami świat dźwięków. Pierwsi zaprezentują się wykonawcy z Lubelskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Usłyszymy znane i lubiane przeboje w zupełnie nowej odsłonie. Po nich scenę przejmie Maciejowa Kapela – tradycyjny miejski zespół podwórkowy, który przeniesie nas w klimat lat 20-tych i 30-tych XX wieku, gdy na rogu ulic mogliśmy tańczyć fokstroty i tanga. Na Kowalskiej zagra także Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, czyli grupa komediowo-muzyczną, której humorystyczne występy to piosenki połączone ze zgrabną konferansjerką. Muzyczny wieczór zamknie zespół Groove Brothers. Duet czerpie inspiracje z muzyki dub, elektroniki, oraz techno. Usłyszymy charakterystyczne, elektronicznie przetworzone brzmienie perkusji, zaskakujące sample oraz mocny, wszechobecny groove.

19:00-20:30 Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

20:30-22:00 Maciejowa Kapela – lubelska kapela podwórkowa

22:00-23:00 Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn

23:00-00:00 Groove Brothers

19:00-0:00 Cebularz Furmański – specjalny wypiek na Noc Kultury | Piekarnia Kuźmiuk, ul. Furmańska 4

19:00-2:00 Ukoronkowanie drzewa – Bombardowanie Włóczką | podwórko na ul. Furmańskiej

19:00, 19:30 Brama Krakowska – zwiedzanie

19:00-2:00 nocowanie.pl – strefa relaksu Sponsora Nocy Kultury | Plac Łokietka

Instytut Pamięci Narodowej oddział Lublin, ul. Wodopojna 2

19:00-0:00 Plakaty wystaw Galerii >>Kont<< z lat 80. XX wieku ze zbiorów Adama Puławskiego

19:00-22:30 Prezentacja i sprzedaż publikacji lubelskiego IPN

19:00-2:00 Miasto moje, a w nim... – wystawa fotografii Jakuba Orzechowskiego | Deptak Krakowskie Przedmieście 21

19:00-2:00 Jednostronnie – instalacja | Deptak

19:00-23:00 Odkryj złoty wiek w Lublinie – gra miejska | start: Plac Katedralny ***

19:00-0:00 Wieża Trynitarska – zwiedzanie

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

Dom Słów – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Królewska 17

19:00-19:45 Zwiedzanie Izby Drukarstwa i Siła Wolnego Słowa ***

19:00-22:00 Nibylandia czyli Podwórko Piotrusia Pana | podwórko ***

19:00-19:40 Dziady cz. II – spektakl Teatru 19.99 | III LO im. Unii Lubelskiej, Plac Wolności 4

19:00-20:00 O tym, jak Lublin prawa miejskie otrzymał – spektakl dla dzieci | SP Sióstr Urszulanek, ul. Narutowicza 8

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4

19:00-20:00 Damy i Huzary – Amatorski Teatr Towarzyski | galeria

19:00-0:00 Czarna Rzeka – wystawa Stanisława Baja | galeria

19:00-0:00 Kawiarnia Jednej Nocy „U Hieronima” | podcienia, hol i ogród

19:00-0:00 Dostęp do agend biblioteki | wypożyczalnia i czytelnia

19:00-0:00 Konkursowe realizacje architektoniczne Lublina – od historii do współczesności – wystawa | Autorska Galeria Hol

19:00-0:00 Kino Jednej Nocy u Hieronima | czytelnia czasopism

19:00-0:00 Stoiska wystawowe i konkursy z nagrodami NBP Odział Lublin | hol

19:00-19:30 Pasjonatta – koncert | scena przed Biblioteką

19:00-21:00 Szkoła Jazdy Jednej Nocy z Ośrodkiem Szkolenia „Kursor” boisko szkolne | III LO im. Unii Lubelskiej, Plac Wolności 4

19:30-20:00 Zespół Gaduły – koncert | scena przed Biblioteką

19:30-21:00 Ale Kosmos! – spotkanie z literaturą oraz członkami Legionu 501 | ogród

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3

19:00-22:00 Przegląd teatrów z regionu lubelskiego oraz prezentacja spektakli laureatów Festiwalu Najciekawszych Widowisk

19:00-22:00 Filmy z koncertów muzycznych | dziedziniec

19:20-20:20 Życie zwyczajne siostry F. – spektakl Teatru Pierwszego Kontaktu ***

19:15-19:45 Pokaz historycznej żonglerki flagami Beliguardo | MDK nr 2, ul. Bernardyńska 14a

19:00-22:00 Retro Słuchowisko | DoGramofonu.PL, ul. Zamojska 8

Lubelska Scena Muzyczna | Most Kultury

Most Kultury po raz kolejny został muzyczno-taneczną strefą Nocy Kultury. Scenę otworzy zespół Lunatrik. Grupa gra rocka alternatywnego, śpiewa po polsku i lubi kombinować z brzmieniem. Zaraz po nich Most Kultury opanują 6 Billion Mirrors. To nieco mocniejsze brzmienia, zespół gra muzykę spod znaku rock, metal, progressive. Klimat zmienią diametralnie Krachovy/Bolo, dwóch młodych chłopaków, których połączyła miłość do rapu. Pracują właśnie nad premierowym albumem, o którym niebawem usłyszymy. Zespół FEYM łączy ciężar gitarowych riffów z groovem, który niszczy głośniki w samochodzie. Godzinę przed północą na scenie Mostu Kultury stanie zespół Pasażer, po którym możemy się spodziewać syntezatorowych brzmień, triolowego rapu i elektronicznego chłodu z dodatkiem rockowej ekspresji. Program zamkną Czarne Lwy z Przedmieścia, wykonujące muzykę taneczną, brzmieniem i repertuarem przypominającą orkiestry z okresu dwudziestolecia międzywojennego i powojennego aż po lata 70. dwudziestego wieku. Nad Bystrzycą zapowiada się znakomity wieczór.

19:00-20:00 Lunatrik

20:00-21:00 6 Billion Mirrors

21:00-22:00 Krachovy/Bolo

22:00-23:00 FEYM

23:00-00:00 Pasażer

00:00-01:00 Czarne Lwy z Przedmieścia

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

19:01-19:29 „Homo – Go!” stadium etap 3 / miejsca...chwile/ – spektakl taneczny Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej | Dworzec PKP, ul. Plac Dworcowy 1

19:00-20:00 Inżynieria Folkloru V – parada Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej | Start przy Hotelu Europa

19:00-20:15 Mamma mia! – musicalowa podróż dookoła świata | Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza, ul. Krakowskie Przedmieście 36 ***

19:00-20:00 Kiermasz winyli | Dziki Wschód, ul. Jasna 7

19:00-2:00 Point Zero – sety lubelskich DJ’ów | BILA PUB, ul. Kołłątaja 6

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

19:00-20:00 Przestrzenie jazzu – koncert | MBP filia nr 2

19:00-21:00 Przestrzeń i Radość – Buddyjski pogląd na szczęście – spotkanie z Buddyjskim Ośrodkiem Medytacyjnym Diamentowej Drogi

19:00-22:00 Mam to z głowy – wystawa | Galeria Biała

19:00-22:00 Zabawa w teatr – warsztaty Fundacji Dwa Ognie ***

19:30-21:00 Innymi Słowy Long Form „Marzenia Publiczności” – spektakl teatralny | Sala Czarna

„Kargusek” Spółdzielnia Socjalna, ul. Peowiaków 11

19:00-21:00 Mapy transferowe dawnego Lublina – warsztaty ***

19:00-21:00 Warsztat robienia toreb z nadrukami transferowymi zdjęć Lublina ***

19:00-23:00 Lublin z fotoplastikonu – warsztaty

19:00-2:00 Najkrótszy film o Lublinie – pokaz filmu oraz konkurs wiedzy o Lublinie

19:00-2:00 Bal u Widelskiego – impreza taneczna | Teatralna Cafe, ul. Peowiaków 1

19.00-0:00 Wystawa „Bez obrazy” Małgorzaty Pawlak | Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13

19:00-0:00 Wystawa prac Jerzego Turnaua | Muzeum KUL, Al. Racławickie 14

19:00-0:00 Maraton fortepianowy | Altana, Ogród Saski

Centrum Spotkania Kultur, ul. Plac Teatralny 1

19:00-0:00 East Ænd Art i Noc Concept Store’ów

19:00-0:00 Graffiti Readings – wystawa | Brain Damage Gallery, wejście od ul. Skłodowskiej

Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5

19:00-0:00 Zamknij oczy! – wystawa dla dzieci

19:00-0:00 Uporczywe upodobanie – wystawa

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

GODZINA 20:00

Dach Tarasów Zamkowych

Na Dachu Tarasów Zamkowych znajdziemy scenę muzyczną, której gościem specjalnym jest niezwykły duet polsko-brytyjski, czyli Smolik // Kev Fox. To dwie indywidualności, które łączy niesamowita pasja do pokonywania granic i odkrywania nowych przestrzeni artystycznych. Kev Fox i Smolik stworzyli wspólną płytę sygnowaną ich nazwiskami. Znajdziemy na niej misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie, hipnotyzujący, silny wokal Foxa oraz charakterystyczne brzmienie instrumentów, za które odpowiada Smolik. Towarzyszy im także Tiny Beat, czeski król beatbox oraz warszawska formacja New People czyli siedem kolorowych muzycznych osobowości połączonych miłością do pisania piosenek i śpiewania na wiele głosów. Razem tworzą harmonijną mieszankę popu, soft rocka lat 70tych i disco.

20:30-21:30 Tiny Beat (Czechy)

21:30-22:30 New People

22:30-00:00 Smolik // Kev Fox

20:00; 20:30 Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej | Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9

20:00-21:00 Śladami lubelskich wodociągów – spacer z OM PTTK w Lublinie | start: Plac Zamkowy przy pomniku lwa

20:30-21:30 Warsztat florystyczny – wicie wianków | Strefa Twórczości i Inspiracji, Błonia pod Zamkiem

20:00-20:30 Lublin. Pamięć Miejsca – wystawa | Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 ***

20:00-20:30 Singing on the Soul Train – koncert | Plac po Farze

20:00-21:00 NUDA – spektakl Teatru Drugie Piętro | sala 40 MDK „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11 ***

20:30-21:00 Groove Onkels – koncert | Plac po Farze

20:00-0:00 Wystawa malarstwa Piotra Tymochowicza „Somewhere else” | Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, ul. Grodzka 5a

20:30-21:30 Daniel Koszyk Emelenty – koncert | Próba Cafe, ul. Grodzka 5a

20:00-21:00 Recital Maryli Hałabis | Filia nr 21 MBP, ul. Rynek 11

20:00-20:50 Nocne zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną | ul. Rynek 8 ***

20:00-20:30 Lubelska Trasa Podziemna – zwiedzanie | ul. Rynek 1 ***

20:00-22:00 Funky Town i DISCO nie musi znaczyć POLO! – potańcówka | dziedziniec Klasztoru Dominikanów, ul. Złota 9

20:00-21:00 Teatr Marionetek – spektakl w wykonaniu Agnieszki Soszyńskiej i Dominiki Sergiej | ul. Dominikańska 7

20:00-21:00 Dodo Cabegna, Silent Pact – spektakl taneczny | Scena dawnej siedziby Teatru Andersena, ul. Dominikańska 1 ***

20:00-0:00 Archiwum Pełne Improwizacji – spektakl i wystawa z Impro Teatrem Bezczelnym | dziedziniec Archiwum Państwowego, ul. Jezuicka 13

20:00-21:30 Dobrze – spektakl improwizowany | Plac Rybny

20:30-22:00 Maciejowa Kapela – lubelska kapela podwórkowa – koncert | Scena muzyczna na ul. Kowalskiej

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

20:00, 20:30 Brama Krakowska – zwiedzanie

20:00-21:00 FLUX – Zanguango Teatro – spektakl uliczny | Deptak

Dom Słów – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Królewska 17

20:00-20:45 Zwiedzanie Izby Drukarstwa i Siła Wolnego Słowa ***

20:00-22:00 Muzeum Mobilności Żmigrodu – instalacja | podwórko, ul. Żmigród 3

20:00-23:00 Znane postaci Ukrainy – wystawa plakatów

20:00-2:00 Od przodu i od tyłu – instalacja świetlna | ulica Żmigród

20:00-21:30 „Muzyka i historia w jednym stoją domu...” – koncert Szkoły Muzycznej IPN, ul. Wodopojna 2

20:00-21:00 Pokaz filmów Unia Film Festival 2017 | III LO im. Unii Lubelskiej, Plac Wolności 4

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4

20:00-20:30 Zespół Ludowy Sławiniacy – Lubelskie Tupania | Scena przed Biblioteką

20:30-21:00 SALSAme Dance Studio | Scena przed Biblioteką

20:00-21:30 Prześladowanie i zabójstwo Jean-Paula Marata w wykonaniu pensjonariuszy zakładu dla obłąkanych w Charenton w reż. Markiza de Sade – próba otwarta | Teatr Osterwy, ul. Narutowicza 17 ***

20:00-21:00 Tuwim Basem – koncert | Cafe Ramzes, ul. Kołłątaja 3

20:00-21:00 Badwater – koncert | Rider’s Pub, ul. 3 Maja 9

20:20-22:30 Performance Art Meetings | Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13

20:00-21:00 6 Billion Mirrors – koncert | Most Kultury

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

GODZINA 21:00

21:30-22:30 New People – koncert | Dach Tarasów Zamkowych, Al. Unii Lubelskiej 2

21:00; 21:30 Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej | Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9

21:00-21:30 Lublin. Pamięć Miejsca – wystawa | Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 ***

21:00-22:00 Multimedialne szachy – pokaz z komentarzem Zbigniewa Księskiego | MDK, ul. Grodzka 11

21:00-22:00 Terapia – spektakl Teatru Panopticum | MDK,ul. Grodzka 11

21:30-22:00 Projekcja filmu Ewy Barczentewicz i animacji Mariusza Stryjeckiego | MDK, ul. Grodzka 11

21:30-0:00 Mobilna Fontanna – pokaz multimedialny | Plac po Farze

21:00-21:50 Nocne zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną | ul. Rynek 8 ***

21:00-21:30 Lubelska Trasa Podziemna – zwiedzanie | ul. Rynek 1 ***

Scena dawnej siedziby Teatru Andersena, ul. Dominikańska

21:10-21:20 Zespół Twister, Szkoła Tańca Chassemi „Dwa światy” – spektakl taneczny ***

21:20-22:00 Ewelina Drzał-Fiałkiewicz „Classicamente” oraz „(un)sociableM.” – spektakl taneczny ***

21:00-00:00 Dämmerung + FALL APART – wystawa | Piękno Panie, ul. Jezuicka 17

21:30-00:00 Hubbub – koncert | Piękno Panie, ul. Jezuicka 17

21:00-2:00 Portret Publiczny – wystawa autorstwa Małgorzaty Tatarczak | Publika, ul. Olejna 5

21:00-2:00 Ściana Wspomnień – pokaz filmowy koncertu Pink Floyd | Publika, ul. Olejna 5

21:00-2:00 Psycho Patio – instalacja świetlna | Publika, ul. Olejna 5

21:00, 21:30 Brama Krakowska – zwiedzanie

21:00-1:00 Koncerty grup GEL, Okruchy, Freenology oraz jam session | Zielony Talerzyk ul. Królewska 3

21:00-21:45 Zwiedzanie Izby Drukarstwa i Siła Wolnego Słowa | Dom Słów, ul. Królewska 17 ***

21:00-22:00 Godzina Sinsena – koncert | podwórko | Dom Słów, ul. Królewska 17

21:00-21:15 Pokaz Mody Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania | Deptak

21:00-2:00 Impreza w rytmie house – Dyl Leńczuk oraz Wuks | Dziki Wschód, ul. Jasna 7

21:30-0:00 27 minut – pokaz filmu Marcina Butryna | ul. Wróblewskiego 2

21:00-22:00 Spaceman Spiff – koncert | Scena przed Biblioteką, WBP im. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4

21:30-22:30 Żywe obrazy, czyli konfrontacja hiszpańskiego tańca dworskiego z flamenco – spektakl | MDK nr 2 ul. Bernardyńska 14a

21:00-22:00 Highlow – koncert | Rider’s Pub, ul. 3 Maja 9

21:00-22:00 Ikarus Feel – koncert | Cafe Ramzes, ul. Kołłątaja 3

21:00-22:00 Impro Musical w Rytmie Rap – spektakl impro | Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

21:00-22:30 Brazylia dance – pokaz taneczny | Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 ***

21:30-1:30 WIRY – spektakl audiowizualny | Wirydarz, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 ***

21:30-23:30 Mapy transferowe dawnego Lublina – warsztaty | Kargusek, ul. Peowiaków 11 ***

21:30-23:30 Warsztat robienia toreb z nadrukami transferowymi | Kargusek, ul. Peowiaków 11 ***

21:00-00:00 Polaroidy z pamięci – Malwina Adaszek – wystawa | Cafe Heca, ul. Hipoteczna 5

21:30-02:00 „Lublin: Gadające głowy” – film w reżyserii Kacpra Pęczuły | Perła – Browary Lubelskie S.A., ul. Bernardyńska 15

21:00-22:00 Krachovy/Bolo – koncert | Most Kultury

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

GODZINA 22:00

22:30-00:00 Smolik // Kev Fox – koncert | Dach Tarasów Zamkowych, Al. Unii Lubelskiej 2

22:00; 22:30 Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej | Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9

22:00-0:00 Dzieci Wieszcze | Dziedziniec Zamku Lubelskiego

Dziedziniec Zamku Lubelskiego przejmą DZIECI WIESZCZE – na to niezwykłe widowisko teatralne złożą się obrazy i muzyka ze spektakli neTTheatre i Pawła Passiniego: „Morrison/Śmiercisyn”, „Bieguny”, „HIDEOUT/ Kryjówka”, „Dziady. Twierdza Brześć”, „Znak Jonasza”, „Pudełko” oraz „Requiem”. Świętujmy ich dziesiąte urodziny w Noc Kultury.

22:00-22:30 Lublin. Pamięć Miejsca – wystawa | Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 ***

22:00-23:00 ESCape – spektakl Teatru Panopticum | sala 40 MDK „Pod Akacją” ul. Grodzka 11 ***

22:00-22:30 Groove Onkels – koncert | Plac po Farze

22:00-23:00 Pocztówka z Lublina i Łukasz Jemioła – koncert | Próba Cafe, ul. Grodzka 5a

22:00-22:30 Lubelska Trasa Podziemna – zwiedzanie | ul. Rynek 1 ***

22:00-22:50 Nocne zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną | ul. Rynek 8 ***

Scena dawnej siedziby Teatru Andersena, ul. Dominikańska

22:10-22:30 Zespół Twister, Szkoła Tańca Chassemi „ Dwa światy” – spektakl taneczny ***

22:30-23:30 Dodo Cabegna, Silent Pact – spektakl taneczny ***

22:00-23:00 Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn – koncert | Scena muzyczna na ul. Kowalskiej

22:00, 22:30 Brama Krakowska – zwiedzanie

22:00-22:45 Zwiedzanie Izby Drukarstwa i Siła Wolnego Słowa | Dom Słów, ul. Królewska 17 ***

22:00-2:00 Czytelnia Szkicowników – wystawa | Dom Słów, ul. Królewska 17

22:00-22:45 Mundur milicyjny i takie tam... PRL – kolos na glinianych nogach?

– wykład | IPN, ul. Wodopojna 2

22:00-23:00 Yamaha Szkoła Muzyczna – koncert | Scena przed Biblioteką,

WBP im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4

22:00-23:00 Moonlight Meadow – koncert | Cafe Ramzes, ul. Kołłątaja 3

22:00-23:40 Od Złotych Mrówkojadów do Lubelskiego Festiwalu Filmowego – pokaz filmów | Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

22:00-23:00 Crossroads – koncert | Rider’s Pub, ul. 3 Maja 9

22:00-23:00 Domowy Koncert | IKEA Po Sąsiedzku, ul. Krakowskie Przedmieście 55

22:00-23:00 – FEYM – koncert | Most Kultury

*** obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc

GODZINA 23:00

23:00; 23:30 Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej | Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9

23:00-00:00 Odlot – spektakl Teatr Panopticum | Sala nr 40, MDK „Pod Akacją” ul. Grodzka 11 ***

23:00-23:30 Groove Onkels – koncert | Plac po Farze

23:00-1:00 Jemioła LOOP – koncert uliczny | ul. Grodzka 5

23:00-2:00 Duet Kasia i Tomek – koncert | Restauracja Sielsko Anielsko, ul. Rynek 17

23:00-2:00 Noc z Publiką | Rockowe podziemie – impreza taneczna | ul. Olejna 5

23:00-00:00 Groove Brothers – koncert | Scena muzyczna na ul. Kowalskiej

23:00-23:30 Zwiedzanie Bramy Krakowskiej

23:00-0:00 Lubelska kapela miejska Baszta – koncert | Scena przed Biblioteką,

WBP im. H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4

23:00-00:00 Pasażer – koncert | Most Kultury

23:00-0:00 Savior Breath – koncert | Cafe Ramzes, ul. Kołłątaja 3

23:00-0:00 Kinojady – Lublin we współczesnych filmach niezależnych | IKEA Po Sąsiedzku, Krakowskie Przedmieście 55

23:00-2:00 Play Improv Jam | Pi X Drzwi, Al. Racławickie 6

23:00-1:00 Dookoła Warkocza z Platinium Hair Design – pokazy fryzjerstwa | Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

GODZINA 0:00

0:00-0:30 Groove Onkels – koncert | Plac po Farze

0:00-2:00 Kino grozy | Scena dawnej siedziby Teatru Andersena, ul. Dominikańska 1

0:00-2:00 Magia i muzyka w Cafe Ramzes – jam session | ul. Kołłątaja 3

0:00-2:00 Korytarze dźwięku – koncert dyrygowanej muzyki improwizowanej

| Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

00:00-02:00 Noc. Ścieżka dźwiękowa | Cafe Heca, ul. Hipoteczna 5

00:00-01:00 Czarne Lwy z Przedmieścia – koncert i potańcówka | Most Kultury

Po Nocy Kultury

9-11 czerwca 2017 Kongres Kultury – bez nas nie ma miasta | kongreskultury.lublin.eu