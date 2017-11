Święto miłośników kina. Startuje Lubelski Festiwal Filmowy 2017 (program)

W tym roku Festiwal odbędzie się w dniach 24 listopada - 2 grudnia, co znaczy że na miłośników kina czeka aż 9 dni niezapomnianych filmowych emocji. Tradycyjnie impreza zorganizowana zostanie w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).



11. edycja wydarzenia po raz pierwszy nosić będzie zaszczytne miano Lubelskiego Festiwalu Filmowego; dotychczas projekt nosił nazwę MFF Złote Mrówkojady. Zmieni się również formuła Festiwalu.



W tym roku do udziału w imprezie zgłoszono rekordową liczbę projektów. - Otrzymaliśmy 3607 filmów w tym 359 pełnometrażowych i 3248 krótkometrażowych. Do pokazów festiwalowych zakwalifikowało się 150 produkcji z 43 krajów - chwalą się imponującymi liczbami organizatorzy Festiwalu.



W jury oceniającym nadesłane filmy znaleźli się: filmowiec Michał J. Zabłocki, publicysta Piotr Kotowski oraz dziennikarz filmowy i bloger - Bartosz Żurawiecki. Będą oni oceniać zgłoszone produkcje w 8 kategoriach konkursowych. O statuetkę Złotego Mrówkojada powalczy 73 filmy.



Zgłoszone produkcje będą wyświetlane w ramach różnych kategorii. Filmy pełnometrażowe będą walczyć w sekcji Mistrzowie Pełnego Metrażu. Znajdą się tam takie filmy, jak islandzkie "Serce z kamienia", niemiecka "Dzika", cypryjski "Chłopak na moście" czy polski "Królewicz Olch" w reżyserii Kuby Czekaja.



Poznamy również Mistrzów konkretnych gatunków filmowych, poruszanych tematów, emocji, animacji czy obserwacji. Nie zabraknie także maratonów filmów krótkometrażowych, które łączy jeden określony temat, np. "na progu dorosłości" czy "rzeczywistość w obiektywie". Słowem, spośród wszystkich biorących udział w Festiwalu filmów, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.



Organizatorzy nie zapominają także o najmłodszych kinomaniakach. W ramach „Małych Mrówkojadów” dziecięcy widzowie będą mieli okazję poznać filmy unikające infantylizmu i prezentujące wysoki poziom artystyczny.



Lubelski Festiwal Filmowy to jednak nie tylko projekcje i konkursy filmowe. Na gości i uczestników wydarzenia czeka szereg dodatkowych atrakcji., m.in. warsztaty - realizacji filmowej, montażu, produkcji; spotkania ze znakomitymi gośćmi (Michał J. Zabłocki, Dave Lojek, Maciej Misztal i inni); koncerty, pokazy, improwizacje oraz wiele innych.



Uroczyste zakończenie Festiwalu zaplanowano na sobotę, 2 grudnia o godz. 19.30. Wówczas odbędzie się Gala wręczenia Złotych Mrówkojadów dla najlepszych filmów biorących udział w lubelskiej imprezie.



LFF to największy festiwal filmowy po tej stronie Wisły, a co najważniejsze: jest w całości bezpłatny dla wszystkich uczestników. – Sięgamy po starannie wyselekcjonowane filmy z całego świata oraz łączymy tradycyjne konkursy filmowe z nowoczesną wizją festiwalu i lubelską otwartością – przekonują organizatorzy.

Program:



Piątek, 24 listopada:

- godz. 17 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Gatunku, cz. 1

- godz. 18.25 (Sala Widowiskowa) - Dobrze zakręcone historie, cz. 1

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Serce z kamienia"

- godz. 20.15 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Tematu, cz. 1

- godz. 22 (Klub Festiwalowy Mrówkojady) - koncert jazz-lub



Sobota, 25 listopada:

- godz. 10 (Sala Kinowa) - Małe Mrówkojady 6+

- godz. 10 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - warsztaty z Filipem Drzewieckim

- godz. 12 (Sala Kinowa) - Małe Mrówkojady 12+

- godz. 15 (Sala Widowiskowa) - LFF i Przyjaciele

- godz. 15.30 (Sala Kinowa) - LFF i Przyjaciele

- godz. 16.30 (Sala Widowiskowa) - Rodzinne Sprawy

- godz. 18.10 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Animacji

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Stado"

- godz. 19.50 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Emocji, cz. 1

- godz. 21.30 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Pub Quiz



Niedziela, 26 listopada:

- godz. 16.30 (Sala Kinowa) - Filmowi Lubelacy

- godz. 16.30 (Sala Widowiskowa) - Jesień Życia

- godz. 18 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Tematu, cz. 2

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Dzika"

- godz. 19 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Drugi Lubelski Salon Ambientu

- godz. 19.20 (Sala Widowiskowa) - Zbrodnia i Kara

- godz. 22 (Sala Kinowa) - Kinojady Power



Poniedziałek, 27 listopada:

- godz. 17 (Sala Widowiskowa) - Młodymi Oczami

- godz. 18.30 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie obserwacji, cz. 1

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Chłopak na moście"

- godz. 19 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Dom Gry

- godz. 19.55 (Sala Widowiskowa) - Świat w offie



Wtorek, 28 listopada:

- godz. 17 (Sala Widowiskowa) - Ojciec w kadrze

- godz. 18.30 (Sala Widowiskowa) - Na progu dorosłości

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Gniazdko turkawki"

- godz. 20.10 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Tematu, cz. 3

- godz. 21.30 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Impro Poławiaczy Pereł



Środa, 29 listopada:

- godz. 16 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Escape Room

- godz. 17 (Sala Widowiskowa) - Rzeczywistość w obiektywie

- godz. 18.40 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Gatunku, cz. 2

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Uczeń"

- godz. 20.05 (Sala Widowiskowa) - Stories off love



Czwartek, 30 listopada:

- godz. 17 (Sala Widowiskowa) - Zbliżenie na emigrację

- godz. 18.50 (Sala Widowiskowa) - Animowany świat

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Królewicz Olch"

- godz. 20 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Kinojady Power

- godz. 20.40 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Dobrze Zakręceni

- godz. 22 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Karaoke



Piątek, 1 grudnia:

- godz. 12 (Sala Kinowa) - warsztaty produkcji

- godz. 15 (Sala Kinowa) - masterclass z Michałem J. Zabłockim

- godz. 17 (Sala Widowiskowa) - Dobrze zakręcone historie, cz. 2

godz. 18.50 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Obserwacji, cz. 2

- godz. 19 (Sala Kinowa) - Mistrzowie Pełnego Metrażu - "Piąta łódź"

- godz. 20.10 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Gatunki, cz. 3

- godz. 21.30 (Klub Festiwalowy Mrówkojad) - Improwizacje



Sobota, 2 grudnia:

- godz. 13 (Sala Kinowa) - jak przygotować pakiet festiwalowy

- godz. 17 (Sala Widowiskowa) - Mistrzowie Emocji, cz. 3

- godz. 19.30 (Sala Widowiskowa) - Gala Wręczenia Złotych Mrówkojadów