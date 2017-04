American Monster Truck Moto Show w Lublinie

American Monster Truck Motor Show to emocjonujące widowisko i pokaz motoryzacyjny w wykonaniu czołowych grup kaskaderskich. Nie zabraknie pokazów pirotechnicznych, świetlnych oraz muzycznych. Największą atrakcją będzie pokaz miażdżenia samochodów przez ogromne Monster Trucki.



W programie American Monster Truck Motor Show 2017 między innymi:

* przejazd przez ścianę ognia z człowiekiem na masce pojazdu;

* drift, czyli technika jazdy pojazdem w kontrolowanym poślizgu;

* palenie gumy;

* przebijanie głową płonącej ściany, będąc jednocześnie na masce BMW;

* jazda samochodem na dwóch kołach;

* kontrolowane wypadki;

* kaskaderzy jeżdżący na bocznych kołach samochodów osobowych, quadów;

* podniebne skoki na motocyklach i motorach, połączone z akrobacjami

oraz wiele, wiele innych popisów, mrożących krew w żyłach!



- Pisk opon, ryk silników, zapach benzyny i palonej gumy oraz popcornu, stwarzają ten niezapomniany i jedyny w swoim rodzaju amerykański klimat jaki widzimy na wielu, zagranicznych filmach akcji! - zachęcają organizatorzy.



Bilety do nabycia w kasach, bezpośrednio przed danym programem w cenach: 40 zł osoba dorosła, 30 zł młodzież od 11 do 17 lat, 20 zł dzieci od 2 do 11 lat. Do miejsc siedzących dopłata 10 zł do każdego biletu. Pokazy będą odbywać się w sobotę o godz. 17.30 oraz w niedzielę o godz. 12 i 16.