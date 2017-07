Gorączka Sobotniej Nocy w Banana Dance Club

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 22 lipca o godz. 21 w Banana Dance Club (ul. Peowiaków 6) odbędzie się kolejna impreza z cyklu Gorączka Sobotniej Nocy.

- Jak co tydzień zapewnimy zabawę na najwyższym poziomie do białego rana, a nasz rezydent - DJ Szejku zaserwuje Wam porządną dawkę wakacyjnych i tanecznych hitów disco polo i dance! - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na imprezę kosztuje 15 zł. Panie zapisane na facebookową listę do godz. 24 mogą wejść za darmo.