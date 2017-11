Impreza w klubie Ostro

Co Gdzie Kiedy. W niedzielę, 26 listopada o godz. 20 w klubie Ostro (ul. Krakowskie Prezdmieście 25) odbędzie się impreza Call Me Sunday.

- Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś jak wyglądają potężne niedziele w OSTRO to dużo tracisz. Każdy 7 dzień tygodnia świętujemy z ekipą. Best of Martin Tone na DJce, luźne piosenki i najważniejsze - czyli MOC na barze - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na imprezę jest wolny.