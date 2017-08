Impreza "Zmień swój status" w Rivierze

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 5 sierpnia o godz. 21 w Klubie Plażowym Riviera (ul. Hempla 5) odbęzie się impreza z opaskami Zmień swój status.

Każdy z uczestników wchodząc do klubu otrzyma specjalną opaskę w jednym z trzech kolorów. Mają one ułatwić znalezienie osoby, która chce się bawić w podobny sposób. Niebieska opaska oznacza osobę wolną, czerwona - zajętą, natomiast żółta żądną przygód.



Wejście na imprezę kosztuje 10 i 15 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 22 mogą wejść za darmo.