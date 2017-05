Międzyuczelniana integracja w klubie Silence

Klub Silence (ul. Radziszewskiego 8) zaprasza na Międzyuczelnianą integrację, oficjalną imprezę stanowiącą afterparty po wydarzeniu Sound of Lublin 2017. Impreza odbędzie się 30 maja o godz. 21.

Sound of Lublin to największy konkurs wokalny w mieście. Występ 12 finalistów oceni 4-osobowe Jury w którym zasiądą gwiazdy i autorytety muzyczne z Lublina. Wydarzenie odbędzie się o 17 w Centrum Kongresowym UP. Z kolei o 21 w klubie Silence rozpocznie się afterparty, podczas którego o znakomitą zabawę zadba DJ Marcel. Ponadto organizatorzy szykują szereg promocji na barze.

Wejście na imprezę jest darmowe przez cały wieczór.