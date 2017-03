Analogowe Granie 27 z Eurocash w Chatce Żaka

- Główną ideą Klubów jest tworzenie społeczności ludzi, którzy będą się wspólnie rozwijać. Co przez to rozumiemy? Każdy z nas jest wypadkową 5 najbliższych osób z którymi spędza najwięcej czasu. Czy nie lepiej żeby większość z tych osób, pomagała, a nie przeszkadzała nam na drodze do finansowej wolności? Takich ludzi znajdziesz w naszym Klubie - opowiadają o grze organizatorzy.



Sekrety gry EURO CASH:

- Podczas każdej rozgrywki konkurujesz z innymi graczami, rywalizujesz o to kto wygra, poznajesz smak biznesowego zwycięstwa.

- W grze inwestujesz swoje pieniądze, zyskujesz albo tracisz, a wszystko zależy od tego czy pozwolisz aby rządziły tobą chciwość i strach.

- Pierwszym torem w grze jest błędne koło, które pokazuje jak wyjść z poza schemat życia od pierwszego do pierwszego.

- Inwestujesz w nieruchomości, giełdę albo własny biznes – poznajesz strategie i podejmujesz ryzyko w bezpiecznych warunkach.

- W grze prowadzisz własne zestawienie bilansowe, które jest kartą twoich wyników i jednocześnie uczy skutecznego zarządzania pieniędzmi w prawdziwym życiu.

- Drugim torem jest świat wielkiego biznesu gdzie wprowadzasz swoją firmę na giełdę, inwestujesz w elektrownie czy budujesz osiedla mieszkaniowe i spełniasz swoje marzenia.

- W czasie rozgrywki podejmujesz od kilkunastu do kilkudziesięciu decyzji inwestycyjnych i uczysz się rozpoznawać oraz panować nad swoimi emocjami.

- EURO CASH daje ci okazję do zapoznania się z sytuacją kiedy jesteś najbogatszym człowiekiem w Twoim otoczeniu, pozwala Ci także poznać emocje towarzyszące bankructwu w bezpiecznym środowisku.

- Za każdym razem kiedy grasz podświadomie uczysz się schematów myślenia, które pozwolą ci wytworzyć pozytywne finansowe nawyki.

- Wygrywasz jeśli zdobędziesz najwyższy przychód pasywny wśród wszystkich graczy i spełnisz swoje marzenie.

- EURO CASH to polskie realia, dlatego to czego oprócz świetnej zabawy dostarcza ta gra, możesz zastosować w prawdziwym życiu.



Agenda spotkania:

18.00-19.00 - Droga do finansowego bezpieczeństwa.

19.00-19.30 - Zasady Gry Eurocash.

19.30- 22.00 - Gra Eurocash!