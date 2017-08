Chris Niedenthal w Zamościu. Wernisaż wystawy "Sportografia"

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 24 sierpnia o godz. 17 w Galerii Fotografii Ratusz w Zamościu odbędzie się wernisaż wystawy Sportografia Chrisa Niedenthala. Bezpośrednio po otwarciu ekspozycji w Szkole Życia przy ul. Bazyliańskiej 3 będzie miało miejsce spotkanie z artystą.

Dzięki wystawie "Sportografia" możemy przyjrzeć się fotografiom Chrisa Niedenthala, dokumentującym szeroko pojęty sport - rzeczy, która nigdy specjalnie autora nie pociągała.

- Pomysł, bym pokazał swoje fotografie związane ze sportem wydawał mi się mocno kuriozalny. Ale jednak, przeglądając swoje spore archiwum, okazało się, że dosyć często miałem na zdjęciach coś, co można by pod to podciągnąć - opowiada o wystawie Niedenthal.

Niedenthal to jeden z najważniejszych fotoreporterów PRL-u, współpracujący m.in. z Newsweekiem, Time czy Der Spiegel. Niektóre z jego prac uzyskały już status symboiczlnych.

Wystawa będzie czynna do 28 września.