Dni Łęcznej i Jarmark Łęczyński. Program

Tradycyjnie już 3-dniową imprezę rozpocznie 15. Bieg Kasztelański. Start o 10.15 na skwerze osiedla Bobrowniki. Od 14 do 18, w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łęcznej odbędzie się drugi punkt tego dnia – piknik „Stawiamy na rodzinę”.

Prawdziwa zabawa zacznie się w sobotę. Na początek, od godz. 11 do 15, motocykliści zjadą do Łęcznej z akcją „Motoserce”. O 15 na stadionie Górnika Łęczna rozpocznie się Disco Polo Party. Wejściówka kosztuje 5 zł i będzie do nabycia w dniu imprezy od godz. 15 w kasach stadionu. Od 17 ruszą koncerty. Na scenie wystąpią zespoły Faster, CamaSutra, Extazy, Defis i MIG. –Fani muzyki będą mogli bawić się na płycie boiska. Na murawie będą rozłożone specjalne maty – mówi Eugeniusz Misiewicz, jeden z organizatorów jarmarku. Poprzednio widzowie korzystali tylko z trybun.

Głównym punktem niedzielnych obchodów będzie koncert jubileuszowy, także na stadionie Górnika. Wstęp na tę imprezę jest wolny. Program koncertu rozpoczyna się o 15.

– Zaczynamy występami wokalnymi dzieci i młodzieży, koncertami zespołów młodzieżowych oraz grup tanecznych z terenu gminy Łęczna – wymienia Misiewicz. O 18.15 na scenę wyjdą zespoły: V2, Delux, Aconite. Po nich wystąpią gwiazdy wieczoru, czyli formacje Red Lips oraz IRA. O 22.45 planowane jest zakończenie pokazem laserów. Jak to na jarmarku, nie zabraknie wesołego miasteczka oraz stoisk gastronomicznych.

26 maja /piątek/

plac T. Kościuszki



10:00 – Oficjalne otwarcie Dni Łęcznej

10:15-13:15 – XV Bieg Kasztelański

skwer na osiedlu Bobrowniki

14:00-18:00 – Piknik rodzinny Stawiamy na rodzinę

sala widowiskowa CK

19:00 – Wręczenie nagrody Łęczyński Odyniec Kultury 2016



27 maja /sobota/ – Jarmark Łęczyński



stadion GKS Górnik Łęczna, al. Jana Pawła II 13



11:00-15:00 – Akcja Motoserce

GALA DISCO POLO (wejściówka - 5,00 zł, do nabycia w dniu imprezy od godz. 15.00 w kasach stadionu)

15:00 – disco polo party

17:00-23:00 – wystąpią: Faster, CamaSutra, Extazy, Defis, MIG

28 maja /niedziela/ – Koncert Jubileuszowy (wstęp wolny)



stadion GKS Górnik Łęczna, al. Jana Pawła II 13

15:00 – występy wokalne dzieci i młodzieży, koncerty zespołów młodzieżowych oraz grup tanecznych z terenu gminy Łęczna.

18:00 – wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2016 r.

18:15 – koncerty zespołów: V2, DELUX, ACONITE

Gwiazdy wieczoru:

20:30 – zespół RED LIPS

21:30 – zespół IRA

22:45 – pokaz laserowy